Monday, August 18, 2025
Training held for paddy farmers

GUJRAT, Aug 18 (APP):Agriculture Officer (Extension) Kunjah Tayyuba Kausar supervised a Farmers Training Programme on Rice Phase-II at village Kot Gakha, Union Council Gakhra Kalan, Markaz Kunjah.
The training session focused on modern rice production techniques, improved cultivation
practices and effective crop management methods.
A large number of farmers attended the programme and received practical guidance
aimed at enhancing paddy yield and improving overall agricultural productivity.
