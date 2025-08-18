Training held for paddy farmers

- Advertisement -
GUJRAT, Aug 18 (APP):Agriculture Officer (Extension) Kunjah Tayyuba Kausar supervised a Farmers Training Programme on Rice Phase-II at village Kot Gakha, Union Council Gakhra Kalan, Markaz Kunjah.
The training session focused on modern rice production techniques, improved cultivation
practices and effective crop management methods.
A large number of farmers attended the programme and received practical guidance
aimed at enhancing paddy yield and improving overall agricultural productivity.