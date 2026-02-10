Punjab CM Maryam Nawaz arrives in Quetta on one-day visit

QUETTA, Feb 10 (APP):Punjab Chief Minister Maryam Nawaz on Tuesday arrived in Quetta on a one-day visit.
Governor Balochistan Jaffar Khan Mandokhel welcomed the Punjab Chief Minister at the airport along with provincial ministers.
Later, Punjab Chief Minister Maryam Nawaz met Governor Jaffar Khan Mandokhel and Balochistan Chief Minister Mir Sarfraz Bugti at the Governor House Quetta.
Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N) provincial ministers and the Speaker of the Provincial Assembly were also present at the meeting.
On this occasion, Punjab Chief Minister Maryam Nawaz was accompanied by senior provincial ministers Marriyum Aurangzeb, Provincial Minister for Information Punjab, Uzma Bukhari, Chief Secretary Punjab.