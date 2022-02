ISLAMABAD, Feb 18 (APP): Minister of State for Information and Broadcasting Farrukh Habib Friday said Pakistan Tahreek-e-Insaaf (PTI) workers demonstrated traditional enthusiasm in public meeting at Mandi Bahaudin.

وزیراعظم عمران خان کے منڈی بہاؤالدین کے جلسہ میں PTI کے ورکرز کا وہی پرانہ روائیتی جوش و خروش دوبارہ دیکھنے کو ملا۔ #دیکھو_عمران_خان_آیا



نواز اور ذرداری حکومت میں جلسے پٹواریوں اور سرکاری ملازمین کے ذریعے کرتے تھے جس میں جوش وخروش بلکل شامل نہیں ہوتا تھا۔ pic.twitter.com/KuhgqnGJ8N — Farrukh Habib (@FarrukhHabibISF) February 18, 2022

The Minister in a tweet said Nawaz Sharif and Asif Zardari during their tenure used to hold public meetings through ‘Patwaris’ and government employees, which lacked enthusiasm at all.