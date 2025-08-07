Thursday, August 7, 2025
HomeBusinessNBP-Rates-2-Karachi
Business

NBP-Rates-2-Karachi

13
- Advertisement -
KARACHI, Aug 07 (APP):EXCHANGE RATES FOR CURRENCY NOTES
CURRENCY            SELLING        BUYING
USD                      284.47          281.42
GBP                      380.17          375.69
EUR                      331.97          328.08
JPY                       1.9292          1.9066
SAR                       75.81            74.92
AED                       77.47            76.54
LIBOR
LIBOR FOR CALCULATING INTEREST ON SPECIAL USD BONDS
LIBOR 1M 4.3517
LIBOR 3M 4.2343
LIBOR 6M 4.0750
US DOLLAR Indicative FBP Rates
CURRENCY SIGHT/15 DAYS1M2M 3M4M 5M 6M
USD281.25279.97277.31275.04272.51 269.93267.60
EUR328.52327.39 324.94322.85 320.42 317.97 315.74
GBP375.91374.25370.77367.78 364.45361.00357.89
RELATED ARTICLES
Business

NBP Exchange Rates

Business

Currency rates of NBP

Business

Foreign exchange rates

Most Popular

ABOUT US

Serving the nation since 1947 by providing an accurate, objective, uninterrupted flow of news to the people, the national news service is pursuing a comprehensive strategy to transform the existing news operations into a forward-looking service – APP Digital for its diverse subscriber-base and the public.

Contact us: news@app.com.pk

FOLLOW US

Copyright © Associated Press of Pakistan