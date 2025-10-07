Tuesday, October 7, 2025
NBP exchange rates on Tuesday

KARACHI, Oct 07 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday issued the following exchange rates.
CURRENCY                         SYMBOL                 TT Selling                        TT Buying
US DOLLAR                           USD                     281.65                              281.15
EURO                                   EUR                      329.72                              329.13
JAPANESE YEN                       JPY                      1.8736                              1.8703
BRITISH POUND                    GBP                      379.63                              378.96
SWISS FRANC                       CHF                       354.12                             353.49
CANADIAN DOLLAR               CAD                      201.96                               201.60
AUSTRALIAN DOLLAR            AUD                     186.41                                186.08
SWEDISH KRONA                  SEK                       30.03                                 29.98
NORWEGIAN KRONE             NOK                       28.40                                  28.35
DANISH KRONE                    DKK                       44.17                                 44.09
NEWZEALAND DOLLAR       * NZD                      164.19                             163.90
SINGAPORE DOLLAR             SGD                      218.23                              217.84
HONGKONG DOLLAR             HKD                        36.19                             36.13
KOREAN WON                     *KRW                      0.1999                           0.1995
CHINESE YUAN                       CNY                       39.47                             39.40
MALAYSIAN RINGGIT             *MYR                     66.88                               66.76
THAI BAHT                           *THB                        8.68                               8.67
U.A.EDIRHAM                         AED                      76.70                               76.56
SAUDI RIYAL                          SAR                      75.09                               74.96
QATAR RIYAL                        * QAR                     77.44                               77.30
KUWAITI DINAR                    *KWD                   920.82                              919.18
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD              281.2078
GBP               377.4652
EUR              327.7195
JPY               1.8723
