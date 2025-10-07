NBP exchange rates on Tuesday

- Advertisement -
KARACHI, Oct 07 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 281.65 281.15
EURO EUR 329.72 329.13
JAPANESE YEN JPY 1.8736 1.8703
BRITISH POUND GBP 379.63 378.96
SWISS FRANC CHF 354.12 353.49
CANADIAN DOLLAR CAD 201.96 201.60
AUSTRALIAN DOLLAR AUD 186.41 186.08
SWEDISH KRONA SEK 30.03 29.98
NORWEGIAN KRONE NOK 28.40 28.35
DANISH KRONE DKK 44.17 44.09
NEWZEALAND DOLLAR * NZD 164.19 163.90
SINGAPORE DOLLAR SGD 218.23 217.84
HONGKONG DOLLAR HKD 36.19 36.13
KOREAN WON *KRW 0.1999 0.1995
CHINESE YUAN CNY 39.47 39.40
MALAYSIAN RINGGIT *MYR 66.88 66.76
THAI BAHT *THB 8.68 8.67
U.A.EDIRHAM AED 76.70 76.56
SAUDI RIYAL SAR 75.09 74.96
QATAR RIYAL * QAR 77.44 77.30
KUWAITI DINAR *KWD 920.82 919.18
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 281.2078
GBP 377.4652
EUR 327.7195
JPY 1.8723