Sunday, December 14, 2025
NBP Exchange Rates

KARACHI, Dec 12 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday issued the following exchange rates.
CURRENCY                      SYMBOL                  TT Selling                           TT Buying
US DOLLAR                        USD                       280.75                               280.25
EURO                                 EUR                       329.46                               328.87
JAPANESE YEN                    JPY                        1.8033                               1.8001
BRITISH POUND                 GBP                         375.95                              375.28
SWISS FRANC                    CHF                         353.28                              352.65
CANADIAN DOLLAR            CAD                         203.83                               203.47
AUSTRALIAN DOLLAR         AUD                        187.14                                186.80
SWEDISH KRONA               SEK                          30.36                                30.31
NORWEGIAN KRONE            NOK                        27.90                                 27.85
DANISH KRONE                   DKK                       44.11                                  44.03
NEWZEALAND DOLLAR       * NZD                     163.17                                 162.88
SINGAPORE DOLLAR             SGD                     217.39                                 217.00
HONGKONG DOLLAR             HKD                      36.07                                   36.01
KOREAN WON                    *KRW                      0.1906                                 0.1903
CHINESE YUAN                    CNY                        39.81                                   39.74
ALAYSIAN RINGGIT             *MYR                       68.52                                  68.40
THAI BA0HT                       *THB                         8.87                                   8.85
U.A.EDIRHAM                       AED                       76.45                                  76.32
SAUDI RIYAL                        SAR                        74.82                                 74.69
QATAR RIYAL                     * QAR                         77.09                               76.95
KUWAITI DINAR                  *KWD                      915.45                                913.82
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD            280.3243
GBP             374.7655
EUR              328.0075
JPY               1.7972
