NBP Exchange Rates

- Advertisement -
KARACHI, Dec 12 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 280.75 280.25
EURO EUR 329.46 328.87
JAPANESE YEN JPY 1.8033 1.8001
BRITISH POUND GBP 375.95 375.28
SWISS FRANC CHF 353.28 352.65
CANADIAN DOLLAR CAD 203.83 203.47
AUSTRALIAN DOLLAR AUD 187.14 186.80
SWEDISH KRONA SEK 30.36 30.31
NORWEGIAN KRONE NOK 27.90 27.85
DANISH KRONE DKK 44.11 44.03
NEWZEALAND DOLLAR * NZD 163.17 162.88
SINGAPORE DOLLAR SGD 217.39 217.00
HONGKONG DOLLAR HKD 36.07 36.01
KOREAN WON *KRW 0.1906 0.1903
CHINESE YUAN CNY 39.81 39.74
ALAYSIAN RINGGIT *MYR 68.52 68.40
THAI BA0HT *THB 8.87 8.85
U.A.EDIRHAM AED 76.45 76.32
SAUDI RIYAL SAR 74.82 74.69
QATAR RIYAL * QAR 77.09 76.95
KUWAITI DINAR *KWD 915.45 913.82
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 280.3243
GBP 374.7655
EUR 328.0075
JPY 1.7972