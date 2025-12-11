NBP Exchange Rates

Thursday, December 11, 2025
KARACHI, Dec 11 (APP):The Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday issued the following exchange rates.
CURRENCY                SYMBOL                  TT Selling                                  TT Buying
US DOLLAR                    USD                   280.75                                          280.25
EURO                             EUR                 328.28                                            327.69
JAPANESE YEN             JPY                     1.8028                                           1.7996
BRITISH POUND            GBP                   375.37                                          374.70
SWISS FRANC               CHF                   351.32                                          350.70
CANADIAN DOLLAR        CAD                  203.24                                          202.88
AUSTRALIAN DOLLAR    AUD                   186.48                                          186.14
SWEDISH KRONA           SEK                   30.29                                            30.24
NORWEGIAN KRONE      NOK                    27.75                                           27.70
DANISH KRONE               DKK                   43.96                                           43.88
NEWZEALAND DOLLAR  NZD                    162.81                                         162.52
SINGAPORE DOLLAR     SGD                    217.01                                          216.62
HONGKONG DOLLAR      HKD                    36.09                                           36.02
KOREAN WON                KRW                   0.1907                                          0.1904
CHINESE YUAN               CNY                    39.76                                           39.69
ALAYSIAN RINGGIT         MYR                   68.40                                           68.28
THAI BAHT                       THB                  8.84                                             8.83
U.A.EDIRHAM                   AED                 76.45                                             76.32
SAUDI RIYAL                    SAR                  74.81                                            74.68
QATAR RIYAL                   QAR                  77.12                                            76.99
KUWAITI DINAR               KWD               915.45                                            913.82
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD             280.347
GBP             373.7343
EUR             326.5482
JPY              1.7898
