NBP Exchange Rates

KARACHI, Dec 11 (APP):The Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 280.75 280.25
EURO EUR 328.28 327.69
JAPANESE YEN JPY 1.8028 1.7996
BRITISH POUND GBP 375.37 374.70
SWISS FRANC CHF 351.32 350.70
CANADIAN DOLLAR CAD 203.24 202.88
AUSTRALIAN DOLLAR AUD 186.48 186.14
SWEDISH KRONA SEK 30.29 30.24
NORWEGIAN KRONE NOK 27.75 27.70
DANISH KRONE DKK 43.96 43.88
NEWZEALAND DOLLAR NZD 162.81 162.52
SINGAPORE DOLLAR SGD 217.01 216.62
HONGKONG DOLLAR HKD 36.09 36.02
KOREAN WON KRW 0.1907 0.1904
CHINESE YUAN CNY 39.76 39.69
ALAYSIAN RINGGIT MYR 68.40 68.28
THAI BAHT THB 8.84 8.83
U.A.EDIRHAM AED 76.45 76.32
SAUDI RIYAL SAR 74.81 74.68
QATAR RIYAL QAR 77.12 76.99
KUWAITI DINAR KWD 915.45 913.82
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 280.347
GBP 373.7343
EUR 326.5482
JPY 1.7898