NBP Exchange Rates

KARACHI, Nov 28 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday the following exchange rates.
CURRENCY                  SYMBOL                     TT Selling                            TT Buying
US DOLLAR                    USD                         280.95                                 280.45
EURO                             EUR                         325.54                                 324.96
JAPANESE YEN                JPY                          1.7981                                 1.7949
BRITISH POUND            GBP                           371.98                                 371.32
SWISS FRANC               CHF                            348.98                                348.36
CANADIAN DOLLAR        CAD                           200.35                                199.99
AUSTRALIAN DOLLAR     AUD                          183.63                                 183.30
SWEDISH KRONA           SEK                            29.65                                29.60
NORWEGIAN KRONE      NOK                            27.64                                  27.59
DANISH KRONE             DKK                            43.59                                   43.52
NEWZEALAND DOLLAR * NZD                          160.77                               160.48
SINGAPORE DOLLAR       SGD                          216.71                             216.32
HONGKONG DOLLAR       HKD                          36.10                               36.04
KOREAN WON               *KRW                        0.1921                               0.1917
CHINESE YUAN                CNY                          39.72                               39.65
ALAYSIAN RINGGIT          *MYR                          68.08                             67.96
THAI BAHT                      *THB                            8.73                              8.72
U.A.EDIRHAM                    AED                           76.50                             76.36
SAUDI RIYAL                    SAR                            74.90                            74.76
QATAR RIYAL                 * QAR                           77.10                              76.97
KUWAITI DINAR            *KWD                          915.30                              913.67
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 280.5074
GBP             370.9711
EUR  325.052
JPY    1.7958
