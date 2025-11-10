Wednesday, November 12, 2025
NBP Exchange Rates

KARACHI, Nov 10 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Monday the following exchange rates.
CURRENCY                                SYMBOL                    TT Selling                   TT Buying
US DOLLAR                                   USD                        281.15                       280.65
EURO                                            EUR                        325.00                       324.42
JAPANESE YEN                               JPY                         1.8270                       1.8238
BRITISH POUND                           GBP                          369.77                       369.11
SWISS FRANC                              CHF                          348.78                       348.16
CANADIAN DOLLAR                      CAD                          200.41                       200.05
AUSTRALIAN DOLLAR                   AUD                          183.26                      182.93
SWEDISH KRONA                         SEK                            29.66                      29.61
NORWEGIAN KRONE                     NOK                           27.71                       27.66
DANISH KRONE                            DKK                           43.53                        43.45
NEWZEALAND DOLLAR                 * NZD                        158.33                      158.05
SINGAPORE DOLLAR                      SGD                         215.90                       215.51
HONGKONG DOLLAR                      HKD                          36.30                        36.23
KOREAN WON                              *KRW                       0.1933                        0.1929
CHINESE YUAN                               CNY                        39.87                         39.80
ALAYSIAN RINGGIT                       *MYR                       67.53                          67.41
THAI BAHT                                    *THB                         8.70                          8.68
U.A.EDIRHAM                                  AED                       77.08                         76.94
SAUDI RIYAL                                   SAR                        74.97                         74.84
QATAR RIYAL                                * QAR                       77.20                          77.06
KUWAITI DINAR                             *KWD                     915.71                        914.08
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD             280.7956
GBP             368.4319
EUR             323.982
JPY                 1.83
