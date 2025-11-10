NBP Exchange Rates

- Advertisement -
KARACHI, Nov 10 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Monday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 281.15 280.65
EURO EUR 325.00 324.42
JAPANESE YEN JPY 1.8270 1.8238
BRITISH POUND GBP 369.77 369.11
SWISS FRANC CHF 348.78 348.16
CANADIAN DOLLAR CAD 200.41 200.05
AUSTRALIAN DOLLAR AUD 183.26 182.93
SWEDISH KRONA SEK 29.66 29.61
NORWEGIAN KRONE NOK 27.71 27.66
DANISH KRONE DKK 43.53 43.45
NEWZEALAND DOLLAR * NZD 158.33 158.05
SINGAPORE DOLLAR SGD 215.90 215.51
HONGKONG DOLLAR HKD 36.30 36.23
KOREAN WON *KRW 0.1933 0.1929
CHINESE YUAN CNY 39.87 39.80
ALAYSIAN RINGGIT *MYR 67.53 67.41
THAI BAHT *THB 8.70 8.68
U.A.EDIRHAM AED 77.08 76.94
SAUDI RIYAL SAR 74.97 74.84
QATAR RIYAL * QAR 77.20 77.06
KUWAITI DINAR *KWD 915.71 914.08
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 280.7956
GBP 368.4319
EUR 323.982
JPY 1.83