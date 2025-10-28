Thursday, October 30, 2025
NBP Exchange Rates

NBP - Exchange rates
KARACHI, Oct 28 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday the following exchange rates.
CURRENCY                                               SYMBOL            TT Selling       TT Buying
US DOLLAR                                                 USD                 281.40           280.90
EURO                                                          EUR                 328.24           327.66
JAPANESE YEN                                             JPY                  1.8491           1.8458
BRITISH POUND                                          GBP                  376.12           375.45
SWISS FRANC                                             CHF                  354.68           354.05
CANADIAN DOLLAR                                     CAD                  201.25           200.89
AUSTRALIAN DOLLAR                                  AUD                  184.70           184.37
SWEDISH KRONA                                        SEK                   30.22             30.16
NORWEGIAN KRONE                                    NOK                  28.21             28.16
DANISH KRONE                                           DKK                  43.95             43.87
NEWZEALAND DOLLAR                                 NZD                 162.71           162.42
SINGAPORE DOLLAR                                    SGD                 217.40           217.01
HONGKONG DOLLAR                                    HKD                  36.37             36.30
KOREAN WON                                             KRW                 0.1962           0.1959
CHINESE YUAN                                            CNY                  40.04             39.97
MALAYSIAN RINGGIT                                    MYR                 67.04             66.92
THAI BAHT                                                   THB                  8.63               8.61
U.A.EDIRHAM                                               AED                 77.16             77.02
SAUDI RIYAL                                                SAR                 75.04             74.91
QATAR RIYAL                                                QAR                 77.59            77.45
KUWAITI DINAR                                           KWD                918.53          916.90
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 280.9688
GBP             374.0257
EUR  326.4296
JPY    1.8365
SETTLEMENT DATE: 30-10-2025
