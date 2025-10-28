NBP Exchange Rates

- Advertisement -
KARACHI, Oct 28 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 281.40 280.90
EURO EUR 328.24 327.66
JAPANESE YEN JPY 1.8491 1.8458
BRITISH POUND GBP 376.12 375.45
SWISS FRANC CHF 354.68 354.05
CANADIAN DOLLAR CAD 201.25 200.89
AUSTRALIAN DOLLAR AUD 184.70 184.37
SWEDISH KRONA SEK 30.22 30.16
NORWEGIAN KRONE NOK 28.21 28.16
DANISH KRONE DKK 43.95 43.87
NEWZEALAND DOLLAR NZD 162.71 162.42
SINGAPORE DOLLAR SGD 217.40 217.01
HONGKONG DOLLAR HKD 36.37 36.30
KOREAN WON KRW 0.1962 0.1959
CHINESE YUAN CNY 40.04 39.97
MALAYSIAN RINGGIT MYR 67.04 66.92
THAI BAHT THB 8.63 8.61
U.A.EDIRHAM AED 77.16 77.02
SAUDI RIYAL SAR 75.04 74.91
QATAR RIYAL QAR 77.59 77.45
KUWAITI DINAR KWD 918.53 916.90
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 280.9688
GBP 374.0257
EUR 326.4296
JPY 1.8365
SETTLEMENT DATE: 30-10-2025