NBP Exchange Rates

KARACHI, Oct 23 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 281.45 280.95
EURO EUR 326.43 325.85
JAPANESE YEN JPY 1.8458 1.8425
BRITISH POUND GBP 375.34 374.67
SWISS FRANC CHF 353.09 352.47
CANADIAN DOLLAR CAD 201.03 200.67
AUSTRALIAN DOLLAR AUD 182.47 182.14
SWEDISH KRONA SEK 29.86 29.81
NORWEGIAN KRONE NOK 28.09 28.04
DANISH KRONE DKK 43.69 43.62
NEWZEALAND DOLLAR NZD 161.30 161.01
SINGAPORE DOLLAR SGD 216.53 216.15
HONGKONG DOLLAR HKD 36.22 36.15
KOREAN WON KRW 0.1955 0.1952
CHINESE YUAN CNY 39.49 39.42
MALAYSIAN RINGGIT MYR 66.59 66.47
THAI BAHT THB 8.57 8.55
U.A.EDIRHAM AED 76.65 76.51
SAUDI RIYAL SAR 75.05 74.91
QATAR RIYAL QAR 77.41 77.27
KUWAITI DINAR KWD 917.85 916.22
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 281.0078
GBP 374.3304
EUR 325.8004
JPY 1.8503
SETTLEMENT DATE: 27-10-2025