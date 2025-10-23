Thursday, October 23, 2025
NBP - Exchange rates
KARACHI, Oct 23 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday the following exchange rates.
CURRENCY                                                 SYMBOL            TT Selling      TT Buying
US DOLLAR                                                   USD                 281.45          280.95
EURO                                                            EUR                 326.43          325.85
JAPANESE YEN                                               JPY                  1.8458          1.8425
BRITISH POUND                                            GBP                  375.34          374.67
SWISS FRANC                                                CHF                 353.09          352.47
CANADIAN DOLLAR                                        CAD                 201.03          200.67
AUSTRALIAN DOLLAR                                     AUD                 182.47          182.14
SWEDISH KRONA                                           SEK                  29.86            29.81
NORWEGIAN KRONE                                       NOK                 28.09            28.04
DANISH KRONE                                              DKK                 43.69            43.62
NEWZEALAND DOLLAR                                    NZD                161.30          161.01
SINGAPORE DOLLAR                                       SGD                216.53          216.15
HONGKONG DOLLAR                                       HKD                 36.22            36.15
KOREAN WON                                                KRW                0.1955          0.1952
CHINESE YUAN                                               CNY                  39.49            39.42
MALAYSIAN RINGGIT                                       MYR                  66.59           66.47
THAI BAHT                                                     THB                    8.57             8.55
U.A.EDIRHAM                                                 AED                   76.65           76.51
SAUDI RIYAL                                                  SAR                   75.05           74.91
QATAR RIYAL                                                  QAR                   77.41          77.27
KUWAITI DINAR                                             KWD                  917.85        916.22
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 281.0078
GBP           374.3304
EUR  325.8004
JPY    1.8503
SETTLEMENT DATE: 27-10-2025
