Wednesday, October 22, 2025
NBP Exchange Rates

NBP - Exchange rates
5
KARACHI, Oct 22 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday the following exchange rates.
CURRENCY                                                     SYMBOL         TT Selling      TT Buying
US DOLLAR                                                       USD              281.45          280.95
EURO                                                                EUR              326.73          326.15
JAPANESE YEN                                                   JPY               1.8538          1.8505
BRITISH POUND                                                GBP               376.53          375.86
SWISS FRANC                                                   CHF               353.71          353.09
CANADIAN DOLLAR                                           CAD               201.01          200.66
AUSTRALIAN DOLLAR                                        AUD               182.96          182.64
SWEDISH KRONA                                              SEK                29.88            29.83
NORWEGIAN KRONE                                         NOK                28.03            27.98
DANISH KRONE                                                DKK                43.75            43.67
NEWZEALAND DOLLAR                                      NZD               161.87          161.58
SINGAPORE DOLLAR                                         SGD               216.90          216.51
HONGKONG DOLLAR                                         HKD                36.22            36.15
KOREAN WON                                                  KRW               0.1968          0.1964
CHINESE YUAN                                                 CNY                39.49            39.42
MALAYSIAN RINGGIT                                        MYR                66.58            66.47
THAI BAHT                                                       THB                 8.59              8.57
U.A.EDIRHAM                                                   AED                76.65            76.51
SAUDI RIYAL                                                    SAR                75.05            74.91
QATAR RIYAL                                                    QAR                77.40           77.27
KUWAITI DINAR                                               KWD               919.05         917.42
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 281.0261
GBP           376.3502
EUR  326.749
JPY    1.8594
SETTLEMENT DATE: 24-10-2025
