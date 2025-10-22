NBP Exchange Rates

- Advertisement -
KARACHI, Oct 22 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 281.45 280.95
EURO EUR 326.73 326.15
JAPANESE YEN JPY 1.8538 1.8505
BRITISH POUND GBP 376.53 375.86
SWISS FRANC CHF 353.71 353.09
CANADIAN DOLLAR CAD 201.01 200.66
AUSTRALIAN DOLLAR AUD 182.96 182.64
SWEDISH KRONA SEK 29.88 29.83
NORWEGIAN KRONE NOK 28.03 27.98
DANISH KRONE DKK 43.75 43.67
NEWZEALAND DOLLAR NZD 161.87 161.58
SINGAPORE DOLLAR SGD 216.90 216.51
HONGKONG DOLLAR HKD 36.22 36.15
KOREAN WON KRW 0.1968 0.1964
CHINESE YUAN CNY 39.49 39.42
MALAYSIAN RINGGIT MYR 66.58 66.47
THAI BAHT THB 8.59 8.57
U.A.EDIRHAM AED 76.65 76.51
SAUDI RIYAL SAR 75.05 74.91
QATAR RIYAL QAR 77.40 77.27
KUWAITI DINAR KWD 919.05 917.42
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 281.0261
GBP 376.3502
EUR 326.749
JPY 1.8594
SETTLEMENT DATE: 24-10-2025