NBP Exchange Rates

KARACHI, Oct 21 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD    281.45280.95
EURO EUR327.46326.87
JAPANESE YENJPY1.8633 1.8600
BRITISH POUND GBP376.93  376.26
SWISS FRANCCHF354.81 354.18
CANADIAN DOLLARCAD200.30          199.95
AUSTRALIAN DOLLARAUD183.00  182.68
SWEDISH KRONA SEK  29.84       29.79
NORWEGIAN KRONE NOK  27.95    27.90
DANISH KRONE DKK  43.85      43.77
NEWZEALAND DOLLAR* NZD           161.27            160.98
SINGAPORE DOLLARSGD           217.37  216.99
HONGKONG DOLLAR HKD             36.24     36.17
KOREAN WON*KRW           0.1974 0.1971
CHINESE YUANCNY             39.53  39.46
MALAYSIAN RINGGIT*MYR      66.64  66.52
THAI BAHT*THB          8.64     8.62
U.A.EDIRHAMAED      76.65  76.51
SAUDI RIYAL SAR     75.05   74.91
QATAR RIYAL* QAR            77.60   77.46
KUWAITI DINAR*KWD    920.25918.62
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 281.0421
GBP           377.0179
EUR  327.7512
JPY    1.8644
SETTLEMENT DATE: 23-10-2025
