NBP Exchange Rates

KARACHI, Oct 21 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 281.45280.95
EURO EUR327.46326.87
JAPANESE YENJPY1.8633 1.8600
BRITISH POUND GBP376.93 376.26
SWISS FRANCCHF354.81 354.18
CANADIAN DOLLARCAD200.30 199.95
AUSTRALIAN DOLLARAUD183.00 182.68
SWEDISH KRONA SEK 29.84 29.79
NORWEGIAN KRONE NOK 27.95 27.90
DANISH KRONE DKK 43.85 43.77
NEWZEALAND DOLLAR* NZD 161.27 160.98
SINGAPORE DOLLARSGD 217.37 216.99
HONGKONG DOLLAR HKD 36.24 36.17
KOREAN WON*KRW 0.1974 0.1971
CHINESE YUANCNY 39.53 39.46
MALAYSIAN RINGGIT*MYR 66.64 66.52
THAI BAHT*THB 8.64 8.62
U.A.EDIRHAMAED 76.65 76.51
SAUDI RIYAL SAR 75.05 74.91
QATAR RIYAL* QAR 77.60 77.46
KUWAITI DINAR*KWD 920.25918.62
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 281.0421
GBP 377.0179
EUR 327.7512
JPY 1.8644
SETTLEMENT DATE: 23-10-2025