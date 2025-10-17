NBP Exchange Rates

- Advertisement -
KARACHI, Oct 17 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 281.50 281.00
EURO EUR 329.61 329.02
JAPANESE YEN JPY 1.8768 1.8735
BRITISH POUND GBP 378.50 377.83
SWISS FRANC CHF 356.19 355.56
CANADIAN DOLLAR CAD 200.42 200.06
AUSTRALIAN DOLLAR AUD 181.92 181.60
SWEDISH KRONA SEK 29.91 29.86
NORWEGIAN KRONE NOK 27.98 27.93
DANISH KRONE DKK 44.13 44.05
NEWZEALAND DOLLAR NZD 161.11 160.82
SINGAPORE DOLLAR SGD 217.73 217.34
HONGKONG DOLLAR HKD 36.25 36.18
KOREAN WON KRW 0.1982 0.1978
CHINESE YUAN CNY 39.50 39.43
MALAYSIAN RINGGIT MYR 66.65 66.53
THAI BAHT THB 8.64 8.62
U.A.EDIRHAM AED 76.66 76.52
SAUDI RIYAL SAR 75.06 74.93
QATAR RIYAL QAR 77.41 77.27
KUWAITI DINAR KWD 921.50 919.86
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 281.0772
GBP 377.571
EUR 327.5673
JPY 1.8597
SETTLEMENT DATE: 21-10-2025