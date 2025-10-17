Friday, October 17, 2025
HomeBusinessNBP Exchange Rates
Business

NBP Exchange Rates

NBP - Exchange rates
9
- Advertisement -
KARACHI, Oct 17 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday the following exchange rates.
CURRENCY                                               SYMBOL          TT Selling      TT Buying
US DOLLAR                                                 USD               281.50          281.00
EURO                                                          EUR               329.61          329.02
JAPANESE YEN                                             JPY                1.8768          1.8735
BRITISH POUND                                          GBP                378.50          377.83
SWISS FRANC                                             CHF                356.19          355.56
CANADIAN DOLLAR                                     CAD                200.42          200.06
AUSTRALIAN DOLLAR                                  AUD                181.92          181.60
SWEDISH KRONA                                        SEK                 29.91            29.86
NORWEGIAN KRONE                                    NOK                27.98            27.93
DANISH KRONE                                           DKK                44.13            44.05
NEWZEALAND DOLLAR                                 NZD               161.11          160.82
SINGAPORE DOLLAR                                    SGD               217.73          217.34
HONGKONG DOLLAR                                    HKD                36.25            36.18
KOREAN WON                                             KRW               0.1982          0.1978
CHINESE YUAN                                            CNY                39.50            39.43
MALAYSIAN RINGGIT                                    MYR               66.65            66.53
THAI BAHT                                                   THB                8.64              8.62
U.A.EDIRHAM                                               AED               76.66            76.52
SAUDI RIYAL                                                SAR               75.06            74.93
QATAR RIYAL                                                QAR               77.41           77.27
KUWAITI DINAR                                           KWD              921.50         919.86
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 281.0772
GBP           377.571
EUR  327.5673
JPY    1.8597
SETTLEMENT DATE: 21-10-2025
RELATED ARTICLES
Business

Currency rates of NBP

Business

EXCHANGE RATES FOR CURRENCY NOTES

Business

Foreign exchange rates

Most Popular

ABOUT US

Serving the nation since 1947 by providing an accurate, objective, uninterrupted flow of news to the people, the national news service is pursuing a comprehensive strategy to transform the existing news operations into a forward-looking service – APP Digital for its diverse subscriber-base and the public.

Contact us: news@app.com.pk

FOLLOW US

Copyright © Associated Press of Pakistan