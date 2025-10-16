NBP Exchange Rates

- Advertisement -
KARACHI, Oct 16 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 281.50 281.00
EURO EUR 328.32 327.74
JAPANESE YEN JPY 1.8660 1.8627
BRITISH POUND GBP 377.91 377.23
SWISS FRANC CHF 354.24 353.61
CANADIAN DOLLAR CAD 200.67 200.32
AUSTRALIAN DOLLAR AUD 182.67 182.35
SWEDISH KRONA SEK 29.74 29.68
NORWEGIAN KRONE NOK 27.90 27.85
DANISH KRONE DKK 43.96 43.88
NEWZEALAND DOLLAR NZD 161.65 161.37
SINGAPORE DOLLAR SGD 217.49 217.10
HONGKONG DOLLAR HKD 36.22 36.16
KOREAN WON KRW 0.1983 0.1980
CHINESE YUAN CNY 39.49 39.42
MALAYSIAN RINGGIT MYR 66.63 66.51
THAI BAHT THB 8.67 8.65
U.A.EDIRHAM AED 76.66 76.52
SAUDI RIYAL SAR 75.06 74.93
QATAR RIYAL QAR 77.61 77.48
KUWAITI DINAR KWD 920.57 918.93
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 281.0956
GBP 375.347
EUR 327.1391
JPY 1.8584
SETTLEMENT DATE: 20-10-2025