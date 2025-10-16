Thursday, October 16, 2025
NBP Exchange Rates

NBP - Exchange rates
9
KARACHI, Oct 16 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday the following exchange rates.
CURRENCY                                                     SYMBOL         TT Selling      TT Buying
US DOLLAR                                                       USD              281.50          281.00
EURO                                                                EUR              328.32          327.74
JAPANESE YEN                                                   JPY               1.8660          1.8627
BRITISH POUND                                                GBP               377.91          377.23
SWISS FRANC                                                   CHF               354.24          353.61
CANADIAN DOLLAR                                           CAD               200.67          200.32
AUSTRALIAN DOLLAR                                        AUD               182.67          182.35
SWEDISH KRONA                                              SEK                29.74            29.68
NORWEGIAN KRONE                                          NOK               27.90            27.85
DANISH KRONE                                                 DKK               43.96            43.88
NEWZEALAND DOLLAR                                       NZD              161.65          161.37
SINGAPORE DOLLAR                                          SGD              217.49          217.10
HONGKONG DOLLAR                                          HKD               36.22            36.16
KOREAN WON                                                   KRW              0.1983          0.1980
CHINESE YUAN                                                  CNY               39.49            39.42
MALAYSIAN RINGGIT                                          MYR              66.63            66.51
THAI BAHT                                                         THB               8.67              8.65
U.A.EDIRHAM                                                     AED              76.66            76.52
SAUDI RIYAL                                                      SAR              75.06            74.93
QATAR RIYAL                                                      QAR              77.61            77.48
KUWAITI DINAR                                                 KWD            920.57           918.93
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 281.0956
GBP           375.347
EUR  327.1391
JPY    1.8584
SETTLEMENT DATE: 20-10-2025
