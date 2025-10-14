NBP Exchange Rates

Tuesday, October 14, 2025
KARACHI, Oct 14 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday the following exchange rates.
CURRENCY                                             SYMBOL         TT Selling       TT Buying
US DOLLAR                                               USD              281.55           281.05
EURO                                                        EUR              326.11           325.53
JAPANESE YEN                                           JPY               1.8535           1.8502
BRITISH POUND                                         GBP              375.82           375.15
SWISS FRANC                                            CHF               350.75          350.13
CANADIAN DOLLAR                                    CAD               200.52          200.17
AUSTRALIAN DOLLAR                                 AUD               182.65          182.33
SWEDISH KRONA                                       SEK                29.63            29.58
NORWEGIAN KRONE                                   NOK               27.91            27.86
DANISH KRONE                                          DKK               43.67            43.60
NEWZEALAND DOLLAR                                NZD              160.71          160.42
SINGAPORE DOLLAR                                   SGD              216.91          216.52
HONGKONG DOLLAR                                   HKD               36.21            36.14
KOREAN WON                                            KRW              0.1971          0.1967
CHINESE YUAN                                           CNY               39.42            39.35
MALAYSIAN RINGGIT                                   MYR              66.67            66.55
THAI BAHT                                                  THB               8.65              8.64
U.A.EDIRHAM                                              AED              76.66            76.52
SAUDI RIYAL                                               SAR              75.08            74.94
QATAR RIYAL                                               QAR              77.43           77.29
KUWAITI DINAR                                          KWD             917.82         916.19
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 281.1266
GBP           374.7136
EUR  326.1068
JPY    1.8461
SETTLEMENT DATE: 16-10-2025
