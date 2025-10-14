NBP Exchange Rates

- Advertisement -
KARACHI, Oct 14 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 281.55 281.05
EURO EUR 326.11 325.53
JAPANESE YEN JPY 1.8535 1.8502
BRITISH POUND GBP 375.82 375.15
SWISS FRANC CHF 350.75 350.13
CANADIAN DOLLAR CAD 200.52 200.17
AUSTRALIAN DOLLAR AUD 182.65 182.33
SWEDISH KRONA SEK 29.63 29.58
NORWEGIAN KRONE NOK 27.91 27.86
DANISH KRONE DKK 43.67 43.60
NEWZEALAND DOLLAR NZD 160.71 160.42
SINGAPORE DOLLAR SGD 216.91 216.52
HONGKONG DOLLAR HKD 36.21 36.14
KOREAN WON KRW 0.1971 0.1967
CHINESE YUAN CNY 39.42 39.35
MALAYSIAN RINGGIT MYR 66.67 66.55
THAI BAHT THB 8.65 8.64
U.A.EDIRHAM AED 76.66 76.52
SAUDI RIYAL SAR 75.08 74.94
QATAR RIYAL QAR 77.43 77.29
KUWAITI DINAR KWD 917.82 916.19
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 281.1266
GBP 374.7136
EUR 326.1068
JPY 1.8461
SETTLEMENT DATE: 16-10-2025