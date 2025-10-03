NBP Exchange Rates

Friday, October 3, 2025
KARACHI, Oct 03 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday the following exchange rates.
CURRENCY                          SYMBOL                     TT Selling                      TT Buying
US DOLLAR                            USD                           281.65                          281.15
EURO                                     EUR                           330.23                         329.64
JAPANESE YEN                         JPY                           1.9074                         1.9040
BRITISH POUND                     GBP                            378.63                          377.96
SWISS FRANC                         CHF                            353.21                          352.58
CANADIAN DOLLAR                 CAD                            201.67                          201.31
AUSTRALIAN DOLLAR             AUD                             185.81                          185.48
SWEDISH KRONA                    SEK                              29.97                           29.92
NORWEGIAN KRONE                NOK                             28.21                           28.16
DANISH KRONE                       DKK                             44.23                           44.15
NEWZEALAND DOLLAR           * NZD                          163.92                          163.63
SINGAPORE DOLLAR                 SGD                          218.39                        218.00
HONGKONG DOLLAR                 HKD                           36.19                       36.13
KOREAN WON                          *KRW                        0.2002                         0.1998
CHINESE YUAN                          CNY                           39.47                        39.40
MALAYSIAN RINGGIT                 *MYR                         66.88                        66.77
THAI BAHT                               *THB                           8.68                         8.66
U.A.EDIRHAM                             AED                          76.68                        76.55
SAUDI RIYAL                               SAR                          75.10                        74.97
QATAR RIYAL                             * QAR                        77.66                        77.52
KUWAITI DINAR                         *KWD                      921.18                       919.54
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD            281.2421
GBP             379.508
EUR             330.375
JPY              1.9118
