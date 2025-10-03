NBP Exchange Rates

- Advertisement -
KARACHI, Oct 03 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 281.65 281.15
EURO EUR 330.23 329.64
JAPANESE YEN JPY 1.9074 1.9040
BRITISH POUND GBP 378.63 377.96
SWISS FRANC CHF 353.21 352.58
CANADIAN DOLLAR CAD 201.67 201.31
AUSTRALIAN DOLLAR AUD 185.81 185.48
SWEDISH KRONA SEK 29.97 29.92
NORWEGIAN KRONE NOK 28.21 28.16
DANISH KRONE DKK 44.23 44.15
NEWZEALAND DOLLAR * NZD 163.92 163.63
SINGAPORE DOLLAR SGD 218.39 218.00
HONGKONG DOLLAR HKD 36.19 36.13
KOREAN WON *KRW 0.2002 0.1998
CHINESE YUAN CNY 39.47 39.40
MALAYSIAN RINGGIT *MYR 66.88 66.77
THAI BAHT *THB 8.68 8.66
U.A.EDIRHAM AED 76.68 76.55
SAUDI RIYAL SAR 75.10 74.97
QATAR RIYAL * QAR 77.66 77.52
KUWAITI DINAR *KWD 921.18 919.54
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 281.2421
GBP 379.508
EUR 330.375
JPY 1.9118