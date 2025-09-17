NBP Exchange Rates

- Advertisement -
KARACHI, Sep 17 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 281.90 281.40
EURO EUR 334.14 333.55
JAPANESE YEN JPY 1.9242 1.9208
BRITISH POUND GBP 384.61 383.93
SWISS FRANC CHF 358.21 357.57
CANADIAN DOLLAR CAD 204.99 204.63
AUSTRALIAN DOLLAR AUD 188.21 187.87
SWEDISH KRONA SEK 30.51 30.46
NORWEGIAN KRONE NOK 28.85 28.80
DANISH KRONE DKK 44.77 44.69
NEWZEALAND DOLLAR* NZD 168.54 168.24
SINGAPORE DOLLAR SGD 220.92 220.53
HONGKONG DOLLAR HKD 36.24 36.17
KOREAN WON* KRW 0.2043 0.2040
CHINESE YUAN CNY 39.68 39.61
MALAYSIAN RINGGIT *MYR 67.30 67.18
THAI BAHT *THB 8.88 8.87
U.A.EDIRHAM AED 76.77 76.63
SAUDI RIYAL SAR 75.16 75.03
QATAR RIYAL* QAR 77.57 77.44
KUWAITI DINAR* KWD 924.60 922.96
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 281.4755
GBP 383.5104
EUR 331.8878
JPY 1.9157