NBP Exchange Rates

KARACHI, Sep 17 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday the following exchange rates.
CURRENCY                   SYMBOL                      TT Selling                             TT Buying
US DOLLAR                     USD                            281.90                                281.40
EURO                              EUR                             334.14                               333.55
JAPANESE YEN                  JPY                             1.9242                               1.9208
BRITISH POUND              GBP                              384.61                                383.93
SWISS FRANC                CHF                                 358.21                                357.57
CANADIAN DOLLAR         CAD                                204.99                                204.63
AUSTRALIAN DOLLAR       AUD                               188.21                                187.87
SWEDISH KRONA             SEK                                 30.51                                 30.46
NORWEGIAN KRONE         NOK                                28.85                                 28.80
DANISH KRONE                DKK                                44.77                                 44.69
NEWZEALAND DOLLAR*   NZD                                 168.54                               168.24
SINGAPORE DOLLAR          SGD                               220.92                               220.53
HONGKONG DOLLAR          HKD                                 36.24                              36.17
KOREAN WON*                   KRW                             0.2043                             0.2040
CHINESE YUAN                     CNY                             39.68                               39.61
MALAYSIAN RINGGIT          *MYR                              67.30                              67.18
THAI BAHT                         *THB                               8.88                                8.87
U.A.EDIRHAM                        AED                            76.77                                76.63
SAUDI RIYAL                        SAR                             75.16                                75.03
QATAR RIYAL*                       QAR                           77.57                                  77.44
KUWAITI DINAR*                 KWD                           924.60                               922.96
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 281.4755
GBP   383.5104
EUR  331.8878
JPY    1.9157
