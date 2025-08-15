NBP Exchange Rates

Friday, August 15, 2025
KARACHI, Aug 15 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday the following exchange rates.
CURRENCY                       SYMBOL                   TT Selling                            TT Buying
US DOLLAR                          USD                        282.75                               282.25
EURO                                  EUR                         329.80                               329.22
JAPANESE YEN                      JPY                         1.9215                               1.9181
BRITISH POUND                   GBP                         383.16                              382.48
SWISS FRANC                      CHF                         350.61                              349.99
CANADIAN DOLLAR              CAD                          204.89                             204.52
AUSTRALIAN DOLLAR           AUD                         183.88                              183.56
SWEDISH KRONA                 SEK                          29.72                               29.67
NORWEGIAN KRONE            NOK                          27.70                              27.66
DANISH KRONE                   DKK                          44.19                             44.11
NEWZEALAND DOLLAR      * NZD                          167.51                           167.21
SINGAPORE DOLLAR            SGD                         220.32                            219.93
HONGKONG DOLLAR             HKD                        36.26                             36.19
KOREAN WON                      *KRW                     0.2037                            0.2033
CHINESE YUAN                      CNY                        39.75                             39.68
MALAYSIAN RINGGIT            *MYR                       67.09                             66.97
THAI BAHT                          *THB                          8.73                                8.71
U.A.EDIRHAM                         AED                       77.54                                77.40
SAUDI RIYAL                          SAR                       75.39                               75.26
QATAR RIYAL                       * QAR                        77.75                               77.62
KUWAITI DINAR                   *KWD                      926.21                              924.57
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 282.1956
GBP   382.2057
EUR  330.3946
JPY    1.9129
