NBP Exchange Rates

- Advertisement -
KARACHI, Aug 15 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 282.75 282.25
EURO EUR 329.80 329.22
JAPANESE YEN JPY 1.9215 1.9181
BRITISH POUND GBP 383.16 382.48
SWISS FRANC CHF 350.61 349.99
CANADIAN DOLLAR CAD 204.89 204.52
AUSTRALIAN DOLLAR AUD 183.88 183.56
SWEDISH KRONA SEK 29.72 29.67
NORWEGIAN KRONE NOK 27.70 27.66
DANISH KRONE DKK 44.19 44.11
NEWZEALAND DOLLAR * NZD 167.51 167.21
SINGAPORE DOLLAR SGD 220.32 219.93
HONGKONG DOLLAR HKD 36.26 36.19
KOREAN WON *KRW 0.2037 0.2033
CHINESE YUAN CNY 39.75 39.68
MALAYSIAN RINGGIT *MYR 67.09 66.97
THAI BAHT *THB 8.73 8.71
U.A.EDIRHAM AED 77.54 77.40
SAUDI RIYAL SAR 75.39 75.26
QATAR RIYAL * QAR 77.75 77.62
KUWAITI DINAR *KWD 926.21 924.57
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 282.1956
GBP 382.2057
EUR 330.3946
JPY 1.9129