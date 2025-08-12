NBP Exchange Rates

- Advertisement -
KARACHI, Aug 12 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 282.85 282.35
EURO EUR 328.67 328.09
JAPANESE YEN JPY 1.9058 1.9025
BRITISH POUND GBP 379.92 379.25
SWISS FRANC CHF 348.66 348.05
CANADIAN DOLLAR CAD 205.31 204.95
AUSTRALIAN DOLLAR AUD 184.36 184.03
SWEDISH KRONA SEK 29.37 29.31
NORWEGIAN KRONE NOK 27.67 27.62
DANISH KRONE DKK 44.04 43.96
NEWZEALAND DOLLAR * NZD 167.91 167.61
SINGAPORE DOLLAR SGD 219.95 219.56
HONGKONG DOLLAR HKD 36.03 35.97
KOREAN WON *KRW 0.2037 0.2034
CHINESE YUAN CNY 39.33 39.26
MALAYSIAN RINGGIT *MYR 66.85 66.73
THAI BAHT *THB 8.72 8.71
U.A.EDIRHAM AED 77.03 76.89
SAUDI RIYAL SAR 75.37 75.24
QATAR RIYAL * QAR 77.99 77.85
KUWAITI DINAR *KWD 925.74 924.10
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 282.4078
GBP 379.9514
EUR 328.7509
JPY 1.9127