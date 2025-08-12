NBP Exchange Rates

Tuesday, August 12, 2025
KARACHI, Aug 12 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday the following exchange rates.
CURRENCY                          SYMBOL                   TT Selling                        TT Buying
US DOLLAR                             USD                      282.85                             282.35
EURO                                      EUR                      328.67                             328.09
JAPANESE YEN                          JPY                      1.9058                             1.9025
BRITISH POUND                       GBP                      379.92                             379.25
SWISS FRANC                          CHF                      348.66                             348.05
CANADIAN DOLLAR                   CAD                     205.31                             204.95
AUSTRALIAN DOLLAR                AUD                     184.36                            184.03
SWEDISH KRONA                      SEK                      29.37                             29.31
NORWEGIAN KRONE                  NOK                     27.67                             27.62
DANISH KRONE                         DKK                    44.04                              43.96
NEWZEALAND DOLLAR             * NZD                  167.91                             167.61
SINGAPORE DOLLAR                   SGD                  219.95                            219.56
HONGKONG DOLLAR                   HKD                    36.03                            35.97
KOREAN WON                           *KRW                   0.2037                         0.2034
CHINESE YUAN                           CNY                      39.33                          39.26
MALAYSIAN RINGGIT                  *MYR                    66.85                          66.73
THAI BAHT                                  *THB                     8.72                            8.71
U.A.EDIRHAM                              AED                     77.03                          76.89
SAUDI RIYAL                               SAR                     75.37                          75.24
QATAR RIYAL                            * QAR                     77.99                         77.85
KUWAITI DINAR                        *KWD                   925.74                       924.10
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 282.4078
GBP   379.9514
EUR  328.7509
JPY    1.9127
