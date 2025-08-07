NBP Exchange Rates

- Advertisement -
KARACHI, Aug 07 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 283.052 82.55
EURO EUR 330.32 329.74
JAPANESE YENJPY 1.9196 1.9163
BRITISH POUND GBP 378.27 377.61
SWISS FRANCCHF 351.55 350.92
CANADIAN DOLLARCAD 206.12 205.76
AUSTRALIAN DOLLARAUD 184.37 184.05
SWEDISH KRONA SEK 29.49 29.44
NORWEGIAN KRONE NOK 27.86 27.81
DANISH KRONE DKK 44.26 44.18
NEWZEALAND DOLLAR* NZD 168.38 168.08
SINGAPORE DOLLARSGD 220.42 220.03
HONGKONG DOLLAR HKD 36.06 36.00
KOREAN WON*KRW 0.2047 0.2043
CHINESE YUANCNY 39.41 39.34
MALAYSIAN RINGGIT*MYR 66.96 66.84
THAI BAHT*THB 8.76 8.74
U.A.EDIRHAMAED 77.08 76.95
SAUDI RIYAL SAR 75.44 75.30
QATAR RIYAL* QAR 78.23 78.10
KUWAITI DINAR*KWD 927.21 925.58
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 282.6444
GBP 375.4648
EUR 327.10443
JPY 1.9123
SETTLEMENT DATE: 11-08-2025