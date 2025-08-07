Thursday, August 7, 2025
HomeBusinessNBP Exchange Rates
Business

NBP Exchange Rates

9
- Advertisement -
KARACHI, Aug 07 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL                    TT Selling             TT Buying
US DOLLAR USD                          283.052                  82.55
EURO EUR                                    330.32                  329.74
JAPANESE YENJPY                         1.9196                  1.9163
BRITISH POUND GBP                     378.27                  377.61
SWISS FRANCCHF                         351.55                  350.92
CANADIAN DOLLARCAD                 206.12                  205.76
AUSTRALIAN DOLLARAUD              184.37                  184.05
SWEDISH KRONA SEK                     29.49                    29.44
NORWEGIAN KRONE NOK                27.86                    27.81
DANISH KRONE DKK                       44.26                    44.18
NEWZEALAND DOLLAR* NZD         168.38                   168.08
SINGAPORE DOLLARSGD               220.42                    220.03
HONGKONG DOLLAR HKD               36.06                     36.00
KOREAN WON*KRW                      0.2047                    0.2043
CHINESE YUANCNY                         39.41                    39.34
MALAYSIAN RINGGIT*MYR               66.96                    66.84
THAI BAHT*THB                               8.76                      8.74
U.A.EDIRHAMAED                            77.08                   76.95
SAUDI RIYAL SAR                            75.44                   75.30
QATAR RIYAL* QAR                          78.23                   78.10
KUWAITI DINAR*KWD                    927.21                  925.58
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 282.6444
GBP    375.4648
EUR  327.10443
JPY    1.9123
SETTLEMENT DATE: 11-08-2025
RELATED ARTICLES
Business

Currency rates of NBP

Business

NBP-Rates-2-Karachi

Business

Foreign exchange rates

Most Popular

ABOUT US

Serving the nation since 1947 by providing an accurate, objective, uninterrupted flow of news to the people, the national news service is pursuing a comprehensive strategy to transform the existing news operations into a forward-looking service – APP Digital for its diverse subscriber-base and the public.

Contact us: news@app.com.pk

FOLLOW US

Copyright © Associated Press of Pakistan