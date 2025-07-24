NBP Exchange Rates

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KARACHI, Jul 24 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 285.15 284.65
EURO EUR 335.82 335.23
JAPANESE YEN JPY 1.9526 1.9492
BRITISH POUND GBP 387.21 386.53
SWISS FRANC CHF 360.04 359.41
CANADIAN DOLLAR CAD 209.60 209.23
AUSTRALIAN DOLLAR AUD 188.56 188.23
SWEDISH KRONA SEK 30.01 29.96
NORWEGIAN KRONE NOK 28.23 28.18
DANISH KRONE DKK 44.99 44.91
NEWZEALAND DOLLAR* NZD 172.55 172.25
SINGAPORE DOLLAR SGD 223.63 223.24
HONGKONG DOLLAR HKD 36.33 36.26
KOREAN WON *KRW 0.2087 0.2083
CHINESE YUAN CNY 39.89 39.82
MALAYSIAN RINGGIT *MYR 67.65 67.53
THAI BAHT *THB 8.87 8.86
U.A.EDIRHAM AED 77.65 77.52
SAUDI RIYAL SAR 76.01 75.87
QATAR RIYAL * QAR 78.42 78.28
KUWAITI DINAR *KWD 935.32 933.68
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 284.7155
GBP 385.5333
EUR 334.3414
JPY 1.9403