Thursday, July 24, 2025
HomeBusinessNBP Exchange Rates
Business

NBP Exchange Rates

19
- Advertisement -
KARACHI, Jul 24 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday the following exchange rates.
CURRENCY                         SYMBOL                 TT Selling                        TT Buying
US DOLLAR                          USD                       285.15                               284.65
EURO                                   EUR                       335.82                               335.23
JAPANESE YEN                       JPY                       1.9526                               1.9492
BRITISH POUND                    GBP                       387.21                               386.53
SWISS FRANC                       CHF                       360.04                                359.41
CANADIAN DOLLAR               CAD                       209.60                                209.23
AUSTRALIAN DOLLAR            AUD                       188.56                               188.23
SWEDISH KRONA                  SEK                        30.01                                 29.96
NORWEGIAN KRONE              NOK                       28.23                                 28.18
DANISH KRONE                     DKK                       44.99                                  44.91
NEWZEALAND DOLLAR*        NZD                      172.55                                172.25
SINGAPORE DOLLAR             SGD                      223.63                                223.24
HONGKONG DOLLAR             HKD                        36.33                               36.26
KOREAN WON                     *KRW                       0.2087                             0.2083
CHINESE YUAN                     CNY                         39.89                              39.82
MALAYSIAN RINGGIT            *MYR                        67.65                              67.53
THAI BAHT                            *THB                        8.87                               8.86
U.A.EDIRHAM                         AED                      77.65                               77.52
SAUDI RIYAL                          SAR                      76.01                               75.87
QATAR RIYAL                      * QAR                      78.42                                78.28
KUWAITI DINAR                  *KWD                    935.32                              933.68
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 284.7155
GBP 385.5333
EUR  334.3414
JPY    1.9403
RELATED ARTICLES
Business

Currency rates of NBP

Business

Foreign exchange rates

Business

PSX sheds 165 points

Most Popular

ABOUT US

Serving the nation since 1947 by providing an accurate, objective, uninterrupted flow of news to the people, the national news service is pursuing a comprehensive strategy to transform the existing news operations into a forward-looking service – APP Digital for its diverse subscriber-base and the public.

Contact us: news@app.com.pk

FOLLOW US

Copyright © Associated Press of Pakistan