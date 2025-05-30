31.6 C
Islamabad
Friday, May 30, 2025
Facebook Instagram Twitter Youtube
HomeBusinessNBP Exchange Rates
Business

NBP Exchange Rates

5
- Advertisement -
KARACHI, May 30 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD    282.45281.95
EURO EUR320.58320.01
JAPANESE YENJPY1.9638 1.9603
BRITISH POUND GBP380.50  379.83
SWISS FRANCCHF343.24 342.63
CANADIAN DOLLARCAD204.38          204.02
AUSTRALIAN DOLLARAUD181.55 181.23
SWEDISH KRONA SEK  29.66       29.61
NORWEGIAN KRONE NOK  27.85  27.80
DANISH KRONE DKK  42.97   42.90
NEWZEALAND DOLLAR* NZD           168.55            168.25
SINGAPORE DOLLARSGD           219.13  218.74
HONGKONG DOLLAR HKD             36.02     35.96
KOREAN WON*KRW           0.2052 0.2048
CHINESE YUANCNY             39.30  39.23
MALAYSIAN RINGGIT*MYR      66.64  66.52
THAI BAHT*THB          8.64     8.63
U.A.EDIRHAMAED      77.45  77.31
SAUDI RIYAL SAR     75.30  75.16
QATAR RIYAL* QAR            77.74   77.60
KUWAITI DINAR*KWD    920.45 918.82
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 282.0377
GBP 379.7637
EUR 318.0539
JPY    1.9419
SETTLEMENT DATE: 03-06-2025
RELATED ARTICLES

Most Popular

Load more

ABOUT US

Serving the nation since 1947 by providing an accurate, objective, uninterrupted flow of news to the people, the national news service is pursuing a comprehensive strategy to transform the existing news operations into a forward-looking service – APP Digital for its diverse subscriber-base and the public.

Contact us: news@app.com.pk

FOLLOW US

Copyright © Associated Press of Pakistan