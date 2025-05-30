NBP Exchange Rates

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KARACHI, May 30 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 282.45281.95
EURO EUR320.58320.01
JAPANESE YENJPY1.9638 1.9603
BRITISH POUND GBP380.50 379.83
SWISS FRANCCHF343.24 342.63
CANADIAN DOLLARCAD204.38 204.02
AUSTRALIAN DOLLARAUD181.55 181.23
SWEDISH KRONA SEK 29.66 29.61
NORWEGIAN KRONE NOK 27.85 27.80
DANISH KRONE DKK 42.97 42.90
NEWZEALAND DOLLAR* NZD 168.55 168.25
SINGAPORE DOLLARSGD 219.13 218.74
HONGKONG DOLLAR HKD 36.02 35.96
KOREAN WON*KRW 0.2052 0.2048
CHINESE YUANCNY 39.30 39.23
MALAYSIAN RINGGIT*MYR 66.64 66.52
THAI BAHT*THB 8.64 8.63
U.A.EDIRHAMAED 77.45 77.31
SAUDI RIYAL SAR 75.30 75.16
QATAR RIYAL* QAR 77.74 77.60
KUWAITI DINAR*KWD 920.45 918.82
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 282.0377
GBP 379.7637
EUR 318.0539
JPY 1.9419
SETTLEMENT DATE: 03-06-2025