NBP Exchange Rates

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KARACHI, May 29 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 282.55 282.05
EURO EUR 317.97 317.40
JAPANESE YENJPY 1.9390 1.9356
BRITISH POUND GBP 379.72 379.05
SWISS FRANCCHF 339.56 338.96
CANADIAN DOLLARCAD 204.09 203.73
AUSTRALIAN DOLLARAUD 181.47 181.15
SWEDISH KRONA SEK 29.34 29.29
NORWEGIAN KRONE NOK 27.72 27.67
DANISH KRONE DKK 42.64 42.56
NEWZEALAND DOLLAR* NZD 167.75 167.45
SINGAPORE DOLLARSGD 218.41 218.02
HONGKONG DOLLAR HKD 36.05 35.98
KOREAN WON*KRW 0.2043 0.2040
CHINESE YUANCNY 39.25 39.19
MALAYSIAN RINGGIT*MYR 66.66 66.54
THAI BAHT*THB 8.60 8.59
U.A.EDIRHAMAED 77.47 77.34
SAUDI RIYAL SAR 75.33 75.20
QATAR RIYAL* QAR 77.78 77.64
KUWAITI DINAR*KWD 920.87 919.24
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 282.1456
GBP 381.743
EUR 320.066
JPY 1.9632
SETTLEMENT DATE: 02-06-2025