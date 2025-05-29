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NBP Exchange Rates

39
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KARACHI, May 29 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL                            TT Selling            TT Buying
US DOLLAR USD                                   282.55                282.05
EURO EUR                                            317.97                317.40
JAPANESE YENJPY                                 1.9390                1.9356
BRITISH POUND GBP                            379.72                 379.05
SWISS FRANCCHF                                339.56                 338.96
CANADIAN DOLLARCAD                         204.09                203.73
AUSTRALIAN DOLLARAUD                      181.47                181.15
SWEDISH KRONA SEK                             29.34                  29.29
NORWEGIAN KRONE NOK                        27.72                  27.67
DANISH KRONE DKK                               42.64                  42.56
NEWZEALAND DOLLAR* NZD                 167.75                167.45
SINGAPORE DOLLARSGD                       218.41                218.02
HONGKONG DOLLAR HKD                       36.05                  35.98
KOREAN WON*KRW                              0.2043                0.2040
CHINESE YUANCNY                                 39.25                 39.19
MALAYSIAN RINGGIT*MYR                       66.66                 66.54
THAI BAHT*THB                                       8.60                   8.59
U.A.EDIRHAMAED                                    77.47                 77.34
SAUDI RIYAL SAR                                    75.33                 75.20
QATAR RIYAL* QAR                                  77.78                 77.64
KUWAITI DINAR*KWD                            920.87               919.24
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 282.1456
GBP 381.743
EUR 320.066
JPY    1.9632
SETTLEMENT DATE: 02-06-2025
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