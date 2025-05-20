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Tuesday, May 20, 2025
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NBP Exchange Rates

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KARACHI, May 20 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday the following exchange rates.
CURRENCY                     SYMBOL                       TT Selling                            TT Buying
US DOLLAR                       USD                            282.15                               281.65
EURO                                EUR                              317.22                             316.66
JAPANESE YEN                   JPY                                1.9471                            1.9437
BRITISH POUND                GBP                               377.14                            376.47
SWISS FRANC                   CHF                               338.20                            337.60
CANADIAN DOLLAR            CAD                              202.15                            201.79
AUSTRALIAN DOLLAR         AUD                              181.91                           181.59
SWEDISH KRONA               SEK                               29.32                            29.27
NORWEGIAN KRONE          NOK                               27.38                             27.33
DANISH KRONE                 DKK                                42.52                             42.45
NEWZEALAND DOLLAR*      NZD                               167.07                          166.77
SINGAPORE DOLLAR          SGD                                217.89                          217.51
HONGKONG DOLLAR          HKD                                 36.06                           36.00
KOREAN WON*                 KRW                                0.2023                          0.2020
CHINESE YUAN                 CNY                                  39.23                           39.16
MALAYSIAN RINGGIT*       MYR                                  65.83                           65.71
THAI BAHT*                      THB                                    8.50                           8.48
U.A.EDIRHAM                    AED                                  77.36                           77.22
SAUDI RIYAL                     SAR                                  75.23                           75.09
QATAR RIYAL*                    QAR                                 77.65                           77.52
KUWAITI DINAR*               KWD                               918.64                           917.01
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD              281.7377
GBP              376.5142
EUR              316.5886
JPY               1.9444
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