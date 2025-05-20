NBP Exchange Rates

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KARACHI, May 20 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 282.15 281.65
EURO EUR 317.22 316.66
JAPANESE YEN JPY 1.9471 1.9437
BRITISH POUND GBP 377.14 376.47
SWISS FRANC CHF 338.20 337.60
CANADIAN DOLLAR CAD 202.15 201.79
AUSTRALIAN DOLLAR AUD 181.91 181.59
SWEDISH KRONA SEK 29.32 29.27
NORWEGIAN KRONE NOK 27.38 27.33
DANISH KRONE DKK 42.52 42.45
NEWZEALAND DOLLAR* NZD 167.07 166.77
SINGAPORE DOLLAR SGD 217.89 217.51
HONGKONG DOLLAR HKD 36.06 36.00
KOREAN WON* KRW 0.2023 0.2020
CHINESE YUAN CNY 39.23 39.16
MALAYSIAN RINGGIT* MYR 65.83 65.71
THAI BAHT* THB 8.50 8.48
U.A.EDIRHAM AED 77.36 77.22
SAUDI RIYAL SAR 75.23 75.09
QATAR RIYAL* QAR 77.65 77.52
KUWAITI DINAR* KWD 918.64 917.01
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 281.7377
GBP 376.5142
EUR 316.5886
JPY 1.9444