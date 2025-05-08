33.4 C
Islamabad
Thursday, May 8, 2025
Facebook Instagram Twitter Youtube
HomeBusinessNBP Exchange Rates
Business

NBP Exchange Rates

24
- Advertisement -
KARACHI, May 08 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD    281.85281.35
EURO EUR319.40318.84
JAPANESE YENJPY1.9630 1.9595
BRITISH POUND GBP376.31  375.65
SWISS FRANCCHF342.57 341.96
CANADIAN DOLLARCAD203.94          203.58
AUSTRALIAN DOLLARAUD182.08 181.76
SWEDISH KRONA SEK  29.42       29.37
NORWEGIAN KRONE NOK  27.30  27.25
DANISH KRONE DKK  42.81   42.74
NEWZEALAND DOLLAR* NZD           168.34            168.04
SINGAPORE DOLLARSGD           217.82  217.44
HONGKONG DOLLAR HKD             36.29     36.22
KOREAN WON*KRW           0.2023 0.2019
CHINESE YUANCNY             39.14  39.07
MALAYSIAN RINGGIT*MYR      66.08  65.97
THAI BAHT*THB          8.63     8.61
U.A.EDIRHAMAED      77.27  77.13
SAUDI RIYAL SAR     75.14  75.01
QATAR RIYAL* QAR            77.56   77.42
KUWAITI DINAR*KWD    919.31 917.68
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 281.4444
GBP 375.7001
EUR 319.7771
JPY     1.9647
SETTLEMENT DATE: 12-05-2025
RELATED ARTICLES

Most Popular

Load more

ABOUT US

Serving the nation since 1947 by providing an accurate, objective, uninterrupted flow of news to the people, the national news service is pursuing a comprehensive strategy to transform the existing news operations into a forward-looking service – APP Digital for its diverse subscriber-base and the public.

Contact us: news@app.com.pk

FOLLOW US

Copyright © Associated Press of Pakistan