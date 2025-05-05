NBP Exchange Rates

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KARACHI, May 05 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Monday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 281.45 280.95
EURO EUR 319.05 218.48
JAPANESE YENJPY 1.9516 1.9481
BRITISH POUND GBP 374.08 373.41
SWISS FRANCCHF 341.92 341.32
CANADIAN DOLLARCAD 203.87 203.50
AUSTRALIAN DOLLARAUD 181.94 181.61
SWEDISH KRONA SEK 29.43 29.38
NORWEGIAN KRONE NOK 27.06 27.01
DANISH KRONE DKK 42.75 42.68
NEWZEALAND DOLLAR* NZD 168.28 167.98
SINGAPORE DOLLARSGD 217.72 217.34
HONGKONG DOLLAR HKD 36.31 36.25
KOREAN WON*KRW 0.2034 0.2031
CHINESE YUANCNY 39.22 39.15
MALAYSIAN RINGGIT*MYR 67.08 66.96
THAI BAHT*THB 8.53 8.51
U.A.EDIRHAMAED 77.16 77.02
SAUDI RIYAL SAR 75.03 74.90
QATAR RIYAL* QAR 77.30 77.16
KUWAITI DINAR*KWD 918.84 917.21
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 281.0189
GBP 373.4179
EUR 318.1133
JPY 1.9354
SETTLEMENT DATE: 07-05-2025