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Monday, May 5, 2025
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NBP Exchange Rates

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KARACHI, May 05 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Monday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL                                         TT Selling            TT Buying
US DOLLAR USD                                                281.45               280.95
EURO EUR                                                        319.05                218.48
JAPANESE YENJPY                                             1.9516                1.9481
BRITISH POUND GBP                                         374.08                373.41
SWISS FRANCCHF                                             341.92                341.32
CANADIAN DOLLARCAD                                     203.87                203.50
AUSTRALIAN DOLLARAUD                                  181.94                181.61
SWEDISH KRONA SEK                                         29.43                 29.38
NORWEGIAN KRONE NOK                                    27.06                 27.01
DANISH KRONE DKK                                           42.75                 42.68
NEWZEALAND DOLLAR* NZD                             168.28               167.98
SINGAPORE DOLLARSGD                                   217.72               217.34
HONGKONG DOLLAR HKD                                    36.31                36.25
KOREAN WON*KRW                                           0.2034              0.2031
CHINESE YUANCNY                                              39.22               39.15
MALAYSIAN RINGGIT*MYR                                   67.08                66.96
THAI BAHT*THB                                                    8.53                  8.51
U.A.EDIRHAMAED                                                77.16                77.02
SAUDI RIYAL SAR                                                75.03                74.90
QATAR RIYAL* QAR                                              77.30                77.16
KUWAITI DINAR*KWD                                        918.84              917.21
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 281.0189
GBP 373.4179
EUR 318.1133
JPY     1.9354
SETTLEMENT DATE: 07-05-2025
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