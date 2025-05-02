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Friday, May 2, 2025
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NBP Exchange Rates

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KARACHI, May 02 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL                                TT Selling         TT Buying
US DOLLAR USD                                       281.35            280.85
EURO EUR                                                318.18            217.62
JAPANESE YENJPY                                     1.9367            1.9333
BRITISH POUND GBP                                 374.40            373.74
SWISS FRANCCHF                                     339.49            338.89
CANADIAN DOLLARCAD                             203.61            203.24
AUSTRALIAN DOLLARAUD                          180.54            180.22
SWEDISH KRONA SEK                                 29.15             29.09
NORWEGIAN KRONE NOK                            27.08             27.03
DANISH KRONE DKK                                    42.64            42.56
NEWZEALAND DOLLAR* NZD                      166.93            66.63
SINGAPORE DOLLARSGD                            215.44          215.05
HONGKONG DOLLAR HKD                            36.28            36.21
KOREAN WON*KRW                                   0.1981          0.1977
CHINESE YUANCNY                                     38.95           38.88
MALAYSIAN RINGGIT*MYR                           65.53           65.41
THAI BAHT*THB                                            8.46            8.45
U.A.EDIRHAMAED                                        77.13          76.99
SAUDI RIYAL SAR                                        75.00          74.87
QATAR RIYAL* QAR                                      77.27          77.13
KUWAITI DINAR*KWD                                918.51        916.88
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD    280.9471
GBP    375.9915
EUR    319.774
JPY     1.968
SETTLEMENT DATE: 06-04-2025
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