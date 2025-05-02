NBP Exchange Rates

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KARACHI, May 02 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 281.35 280.85
EURO EUR 318.18 217.62
JAPANESE YENJPY 1.9367 1.9333
BRITISH POUND GBP 374.40 373.74
SWISS FRANCCHF 339.49 338.89
CANADIAN DOLLARCAD 203.61 203.24
AUSTRALIAN DOLLARAUD 180.54 180.22
SWEDISH KRONA SEK 29.15 29.09
NORWEGIAN KRONE NOK 27.08 27.03
DANISH KRONE DKK 42.64 42.56
NEWZEALAND DOLLAR* NZD 166.93 66.63
SINGAPORE DOLLARSGD 215.44 215.05
HONGKONG DOLLAR HKD 36.28 36.21
KOREAN WON*KRW 0.1981 0.1977
CHINESE YUANCNY 38.95 38.88
MALAYSIAN RINGGIT*MYR 65.53 65.41
THAI BAHT*THB 8.46 8.45
U.A.EDIRHAMAED 77.13 76.99
SAUDI RIYAL SAR 75.00 74.87
QATAR RIYAL* QAR 77.27 77.13
KUWAITI DINAR*KWD 918.51 916.88
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 280.9471
GBP 375.9915
EUR 319.774
JPY 1.968
SETTLEMENT DATE: 06-04-2025