NBP Exchange Rates

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KARACHI, Apr 28 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Monday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 281.35 280.85
EURO EUR 319.60 219.03
JAPANESE YENJPY 1.9594 1.9559
BRITISH POUND GBP 374.13 373.46
SWISS FRANCCHF3 39.76 339.16
CANADIAN DOLLARCAD 202.81 202.45
AUSTRALIAN DOLLARAUD 179.73 179.42
SWEDISH KRONA SEK 29.21 29.16
NORWEGIAN KRONE NOK 26.93 26.88
DANISH KRONE DKK 42.82 42.74
NEWZEALAND DOLLAR* NZD 167.61 167.31
SINGAPORE DOLLARSGD 213.99 213.61
HONGKONG DOLLAR HKD 36.27 36.20
KOREAN WON*KRW 0.1953 0.1950
CHINESE YUANCNY 38.73 38.66
MALAYSIAN RINGGIT*MYR 64.37 64.26
THAI BAHT*THB 8.36 8.34
U.A.EDIRHAMAED 77.13 76.99
SAUDI RIYAL SAR 75.02 74.89
QATAR RIYAL* QAR 77.73 77.59
KUWAITI DINAR*KWD 918.33 916.70
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 280.9401
GBP 373.7258
EUR 373.3694
JPY 1.9583
SETTLEMENT DATE: 30-04-2025