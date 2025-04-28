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Monday, April 28, 2025
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NBP Exchange Rates

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KARACHI, Apr 28 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Monday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL                            TT Selling             TT Buying
US DOLLAR USD                                   281.35                280.85
EURO EUR                                            319.60                219.03
JAPANESE YENJPY                                 1.9594                1.9559
BRITISH POUND GBP                             374.13                373.46
SWISS FRANCCHF3                                 39.76                339.16
CANADIAN DOLLARCAD                          202.81               202.45
AUSTRALIAN DOLLARAUD                       179.73               179.42
SWEDISH KRONA SEK                              29.21                29.16
NORWEGIAN KRONE NOK                         26.93                26.88
DANISH KRONE DKK                                42.82                42.74
NEWZEALAND DOLLAR* NZD                   167.61              167.31
SINGAPORE DOLLARSGD                         213.99              213.61
HONGKONG DOLLAR HKD                         36.27                36.20
KOREAN WON*KRW                               0.1953               0.1950
CHINESE YUANCNY                                  38.73                38.66
MALAYSIAN RINGGIT*MYR                        64.37               64.26
THAI BAHT*THB                                         8.36                8.34
U.A.EDIRHAMAED                                     77.13              76.99
SAUDI RIYAL SAR                                     75.02              74.89
QATAR RIYAL* QAR                                  77.73               77.59
KUWAITI DINAR*KWD                            918.33             916.70
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 280.9401
GBP 373.7258
EUR 373.3694
JPY     1.9583
SETTLEMENT DATE: 30-04-2025
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