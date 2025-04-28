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Monday, April 28, 2025
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NBP Exchange Rates

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KARACHI, Apr 28 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Monday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL                              TT Selling           TT Buying
US DOLLAR USD                                     281.35              280.85
EURO EUR                                              319.60              219.03
JAPANESE YENJPY                                   1.9594              1.9559
BRITISH POUND GBP                               374.13              373.46
SWISS FRANCCHF                                   339.76              339.16
CANADIAN DOLLARCAD                            202.81             202.45
AUSTRALIAN DOLLARAUD                         179.73            179.42
SWEDISH KRONA SEK                                29.21             29.16
NORWEGIAN KRONE NOK                           26.93             26.88
DANISH KRONE DKK                                  42.82             42.74
NEWZEALAND DOLLAR* NZD                     167.61           167.31
SINGAPORE DOLLARSGD                           213.99           213.61
HONGKONG DOLLAR HKD                            36.27            36.20
KOREAN WON*KRW                                  0.1953           0.1950
CHINESE YUANCNY                                     38.73            38.66
MALAYSIAN RINGGIT*MYR                           64.37            64.26
THAI BAHT*THB                                           8.36              8.34
U.A.EDIRHAMAED                                       77.13            76.99
SAUDI RIYAL SAR                                       75.02            74.89
QATAR RIYAL* QAR                                    77.73             77.59
KUWAITI DINAR*KWD                              918.33            916.70
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 280.9401
GBP 373.7258
EUR 373.3694
JPY     1.9583
SETTLEMENT DATE: 30-04-2025
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