NBP Exchange Rates

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KARACHI, Apr 23 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday issued following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 281.15 280.65
EURO EUR 320.03 319.46
JAPANESE YEN JPY 1.9786 1.9751
BRITISH POUND GBP 373.77 373.10
SWISS FRANC CHF 341.53 340.93
CANADIAN DOLLAR CAD 203.13 202.77
AUSTRALIAN DOLLAR AUD 179.47 179.15
SWEDISH KRONA SEK 29.48 29.43
NORWEGIAN KRONE NOK 27.04 26.99
DANISH KRONE DKK 42.86 42.79
NEWZEALAND DOLLAR NZD 167.74 167.44
SINGAPORE DOLLAR SGD 214.29 213.91
HONGKONG DOLLAR HKD 36.24 36.18
KOREAN WON KRW 0.1966 0.1963
CHINESE YUAN CNY 38.67 38.60
MALAYSIAN RINGGIT MYR 63.82 63.70
THAI BAHT THB 8.39 8.38
U.A.EDIRHAM AED 77.07 76.94
SAUDI RIYAL SAR 74.96 74.82
QATAR RIYAL QAR 77.36 77.23
KUWAITI DINAR KWD 919.75 918.12
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 280.739
GBP 375.4884
EUR 322.7375
JPY 1.9996
SETTLEMENT DATE: 25-04-2025