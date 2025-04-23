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Wednesday, April 23, 2025
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NBP Exchange Rates

NBP - Exchange rates
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KARACHI, Apr 23 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday issued following exchange rates.
CURRENCY                                           SYMBOL            TT Selling         TT Buying
US DOLLAR                                             USD                 281.15             280.65
EURO                                                      EUR                 320.03             319.46
JAPANESE YEN                                          JPY                 1.9786             1.9751
BRITISH POUND                                       GBP                 373.77             373.10
SWISS FRANC                                          CHF                 341.53             340.93
CANADIAN DOLLAR                                  CAD                 203.13             202.77
AUSTRALIAN DOLLAR                               AUD                 179.47             179.15
SWEDISH KRONA                                     SEK                  29.48               29.43
NORWEGIAN KRONE                                 NOK                 27.04               26.99
DANISH KRONE                                        DKK                 42.86               42.79
NEWZEALAND DOLLAR                              NZD                167.74             167.44
SINGAPORE DOLLAR                                 SGD                214.29             213.91
HONGKONG DOLLAR                                 HKD                 36.24               36.18
KOREAN WON                                           KRW               0.1966             0.1963
CHINESE YUAN                                          CNY                38.67               38.60
MALAYSIAN RINGGIT                                 MYR                 63.82              63.70
THAI BAHT                                                THB                  8.39                8.38
U.A.EDIRHAM                                             AED                77.07              76.94
SAUDI RIYAL                                              SAR                74.96              74.82
QATAR RIYAL                                              QAR                77.36              77.23
KUWAITI DINAR                                          KWD              919.75            918.12
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 280.739
GBP 375.4884
EUR 322.7375
JPY     1.9996
SETTLEMENT DATE: 25-04-2025
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