NBP Exchange Rates

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KARACHI, Apr 22 (APP):The Treasury Management Division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 281.25 280.75
EURO EUR 324.41 323.84
JAPANESE YEN JPY 2.0063 2.0028
BRITISH POUND GBP 377.00 376.33
SWISS FRANC CHF 348.09 347.47
CANADIAN DOLLAR CAD 203.66 203.29
AUSTRALIAN DOLLAR AUD 180.90 180.58
SWEDISH KRONA SEK 29.79 29.74
NORWEGIAN KRONE NOK 27.22 27.17
DANISH KRONE DKK 43.45 43.37
NEWZEALAND DOLLAR NZD 169.18 168.88
SINGAPORE DOLLAR SGD 215.59 215.21
HONGKONG DOLLAR HKD 36.25 36.19
KOREAN WON KRW 0.1979 0.1975
CHINESE YUAN CNY 38.62 38.55
MALAYSIAN RINGGIT MYR 64.27 64.16
THAI BAHT THB 8.49 8.47
U.A.EDIRHAM AED 77.11 76.97
SAUDI RIYAL SAR 74.97 74.83
QATAR RIYAL QAR 77.32 77.18
KUWAITI DINAR KWD 919.00 917.36
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 280.8377
GBP 376.4629
EUR 324.3956
JPY 1.997
SETTLEMENT DATE: 24-04-2025