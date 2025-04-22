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Tuesday, April 22, 2025
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NBP Exchange Rates

NBP - Exchange rates
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KARACHI, Apr 22 (APP):The Treasury Management Division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday issued the following exchange rates.
CURRENCY                                          SYMBOL           TT Selling          TT Buying
US DOLLAR                                            USD                281.25              280.75
EURO                                                     EUR                324.41              323.84
JAPANESE YEN                                        JPY                 2.0063              2.0028
BRITISH POUND                                     GBP                 377.00              376.33
SWISS FRANC                                        CHF                 348.09              347.47
CANADIAN DOLLAR                                 CAD                 203.66             203.29
AUSTRALIAN DOLLAR                              AUD                 180.90             180.58
SWEDISH KRONA                                    SEK                   29.79               29.74
NORWEGIAN KRONE                                NOK                  27.22               27.17
DANISH KRONE                                       DKK                  43.45               43.37
NEWZEALAND DOLLAR                             NZD                169.18             168.88
SINGAPORE DOLLAR                                SGD                215.59             215.21
HONGKONG DOLLAR                                HKD                 36.25               36.19
KOREAN WON                                         KRW                0.1979             0.1975
CHINESE YUAN                                       CNY                  38.62               38.55
MALAYSIAN RINGGIT                               MYR                 64.27               64.16
THAI BAHT                                              THB                  8.49                8.47
U.A.EDIRHAM                                          AED                 77.11               76.97
SAUDI RIYAL                                           SAR                 74.97               74.83
QATAR RIYAL                                          QAR                 77.32                77.18
KUWAITI DINAR                                     KWD                919.00              917.36
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 280.8377
GBP 376.4629
EUR 324.3956
JPY     1.997
SETTLEMENT DATE: 24-04-2025
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