NBP Exchange Rates

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KARACHI, Apr 21 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Monday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 281.10 280.60
EURO EUR 323.73 323.16
JAPANESE YEN JPY 1.9970 1.9935
BRITISH POUND GBP 376.18 375.51
SWISS FRANC CHF 347.75 347.13
CANADIAN DOLLAR CAD 203.77 203.40
AUSTRALIAN DOLLAR AUD 180.48 180.16
SWEDISH KRONA SEK 29.64 29.58
NORWEGIAN KRONE NOK 26.98 26.93
DANISH KRONE DKK 43.36 43.28
NEWZEALAND DOLLAR NZD 168.65 168.35
SINGAPORE DOLLAR SGD 215.62 215.24
HONGKONG DOLLAR HKD 36.22 36.16
KOREAN WON KRW 0.1986 0.1982
CHINESE YUAN CNY 38.73 38.67
MALAYSIAN RINGGIT MYR 64.14 64.03
THAI BAHT THB 8.48 8.47
U.A.EDIRHAM AED 77.08 76.95
SAUDI RIYAL SAR 74.92 74.79
QATAR RIYAL QAR 77.76 77.62
KUWAITI DINAR KWD 916.95 915.32
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 280.6921
GBP 372.338
EUR 319.0627
JPY 1.9713
SETTLEMENT DATE: 23-04-2025