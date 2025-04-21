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Monday, April 21, 2025
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NBP Exchange Rates

NBP - Exchange rates
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KARACHI, Apr 21 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Monday the following exchange rates.
CURRENCY                                   SYMBOL               TT Selling            TT Buying
US DOLLAR                                    USD                     281.10                280.60
EURO                                             EUR                     323.73                323.16
JAPANESE YEN                                JPY                      1.9970                1.9935
BRITISH POUND                             GBP                      376.18                375.51
SWISS FRANC                                CHF                      347.75                347.13
CANADIAN DOLLAR                         CAD                     203.77                203.40
AUSTRALIAN DOLLAR                      AUD                     180.48                180.16
SWEDISH KRONA                            SEK                      29.64                  29.58
NORWEGIAN KRONE                        NOK                     26.98                  26.93
DANISH KRONE                               DKK                     43.36                  43.28
NEWZEALAND DOLLAR                     NZD                    168.65                168.35
SINGAPORE DOLLAR                        SGD                    215.62                215.24
HONGKONG DOLLAR                        HKD                     36.22                 36.16
KOREAN WON                                  KRW                   0.1986                0.1982
CHINESE YUAN                                CNY                     38.73                  38.67
MALAYSIAN RINGGIT                       MYR                     64.14                  64.03
THAI BAHT                                      THB                      8.48                    8.47
U.A.EDIRHAM                                  AED                     77.08                  76.95
SAUDI RIYAL                                   SAR                     74.92                  74.79
QATAR RIYAL                                   QAR                     77.76                 77.62
KUWAITI DINAR                               KWD                   916.95               915.32
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 280.6921
GBP 372.338
EUR 319.0627
JPY     1.9713
SETTLEMENT DATE: 23-04-2025
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