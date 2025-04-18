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Friday, April 18, 2025
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NBP Exchange Rates

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KARACHI, Apr 18 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL                                TT Selling             TT Buying
US DOLLAR USD                                      281.00                280.50
EURO EUR                                               319.58                319.01
JAPANESE YENJPY                                    1.9736                1.9701
BRITISH POUND GBP                                372.76                372.09
SWISS FRANCCHF                                    343.33                342.72
CANADIAN DOLLARCAD                             203.02               202.65
AUSTRALIAN DOLLARAUD                          179.52               179.20
SWEDISH KRONA SEK                                 29.37                29.31
NORWEGIAN KRONE NOK                             26.84               26.79
DANISH KRONE DKK                                    42.80               42.73
NEWZEALAND DOLLAR* NZD                       167.86             167.56
SINGAPORE DOLLARSGD                             214.39             214.01
HONGKONG DOLLAR HKD                              36.20              36.13
KOREAN WON*KRW                                     0.1980            0.1979
CHINESE YUANCNY                                       38.64              38.57
MALAYSIAN RINGGIT*MYR                             63.79             63.68
THAI BAHT*THB                                             8.44               8.42
U.A.EDIRHAMAED                                         77.03             76.89
SAUDI RIYAL SAR                                          74.89            74.76
QATAR RIYAL* QAR                                        77.38            77.24
KUWAITI DINAR*KWD                                  916.44           914.81
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 280.5945
GBP 371.4791
EUR 319.2605
JPY     1.9647
SETTLEMENT DATE: 22-04-2025
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