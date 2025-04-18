NBP Exchange Rates

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KARACHI, Apr 18 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 281.00 280.50
EURO EUR 319.58 319.01
JAPANESE YENJPY 1.9736 1.9701
BRITISH POUND GBP 372.76 372.09
SWISS FRANCCHF 343.33 342.72
CANADIAN DOLLARCAD 203.02 202.65
AUSTRALIAN DOLLARAUD 179.52 179.20
SWEDISH KRONA SEK 29.37 29.31
NORWEGIAN KRONE NOK 26.84 26.79
DANISH KRONE DKK 42.80 42.73
NEWZEALAND DOLLAR* NZD 167.86 167.56
SINGAPORE DOLLARSGD 214.39 214.01
HONGKONG DOLLAR HKD 36.20 36.13
KOREAN WON*KRW 0.1980 0.1979
CHINESE YUANCNY 38.64 38.57
MALAYSIAN RINGGIT*MYR 63.79 63.68
THAI BAHT*THB 8.44 8.42
U.A.EDIRHAMAED 77.03 76.89
SAUDI RIYAL SAR 74.89 74.76
QATAR RIYAL* QAR 77.38 77.24
KUWAITI DINAR*KWD 916.44 914.81
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 280.5945
GBP 371.4791
EUR 319.2605
JPY 1.9647
SETTLEMENT DATE: 22-04-2025