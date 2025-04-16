NBP Exchange Rates

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KARACHI, Apr 16 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 280.95 280.45
EURO EUR 318.66 318.10
JAPANESE YENJPY 1.9715 1.9680
BRITISH POUND GBP 372.60 371.93
SWISS FRANCCHF 344.38 343.76
CANADIAN DOLLARCAD 201.53 201.17
AUSTRALIAN DOLLARAUD 178.20 177.88
SWEDISH KRONA SEK 28.71 28.66
NORWEGIAN KRONE NOK 26.46 26.42
DANISH KRONE DKK 42.68 42.60
NEWZEALAND DOLLAR* NZD 165.99 165.69
SINGAPORE DOLLARSGD 213.55 213.17
HONGKONG DOLLAR HKD 36.22 36.15
KOREAN WON*KRW 0.1968 0.1964
CHINESE YUANCNY 38.48 38.41
MALAYSIAN RINGGIT*MYR 63.66 63.54
THAI BAHT*THB 8.43 8.82
U.A.EDIRHAMAED 77.02 76.88
SAUDI RIYAL SAR 74.87 74.74
QATAR RIYAL* QAR 77.36 77.22
KUWAITI DINAR*KWD 916.49 914.86
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 280.5343
GBP 371.1188
EUR 318.8833
JPY 1.9596
SETTLEMENT DATE: 18-04-2025