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Wednesday, April 16, 2025
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NBP Exchange Rates

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KARACHI, Apr 16 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL                    TT Selling                  TT Buying
US DOLLAR USD                           280.95                     280.45
EURO EUR                                   318.66                     318.10
JAPANESE YENJPY                        1.9715                     1.9680
BRITISH POUND GBP                    372.60                    371.93
SWISS FRANCCHF                        344.38                    343.76
CANADIAN DOLLARCAD                 201.53                   201.17
AUSTRALIAN DOLLARAUD              178.20                  177.88
SWEDISH KRONA SEK                   28.71                      28.66
NORWEGIAN KRONE NOK               26.46                     26.42
DANISH KRONE DKK                      42.68                     42.60
NEWZEALAND DOLLAR* NZD         165.99                  165.69
SINGAPORE DOLLARSGD              213.55                   213.17
HONGKONG DOLLAR HKD                36.22                   36.15
KOREAN WON*KRW                      0.1968                  0.1964
CHINESE YUANCNY                         38.48                   38.41
MALAYSIAN RINGGIT*MYR              63.66                   63.54
THAI BAHT*THB                               8.43                    8.82
U.A.EDIRHAMAED                           77.02                   76.88
SAUDI RIYAL SAR                           74.87                   74.74
QATAR RIYAL* QAR                        77.36                    77.22
KUWAITI DINAR*KWD                  916.49                  914.86
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 280.5343
GBP 371.1188
EUR 318.8833
JPY     1.9596
SETTLEMENT DATE: 18-04-2025
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