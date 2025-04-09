NBP Exchange Rates

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KARACHI, Apr 09 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 280.90280.40
EURO EUR309.67309.12
JAPANESE YENJPY1.9327 1.9293
BRITISH POUND GBP360.30 359.66
SWISS FRANCCHF333.30 332.70
CANADIAN DOLLARCAD197.34 196.98
AUSTRALIAN DOLLARAUD167.97 167.67
SWEDISH KRONA SEK 28.35 28.30
NORWEGIAN KRONE NOK 25.80 25.75
DANISH KRONE DKK 41.48 41.40
NEWZEALAND DOLLAR* NZD 155.54 155.27
SINGAPORE DOLLARSGD 207.92 207.55
HONGKONG DOLLAR HKD 36.18 36.11
KOREAN WON*KRW 0.1891 0.1888
CHINESE YUANCNY 38.19 38.13
MALAYSIAN RINGGIT*MYR 62.45 62.34
THAI BAHT*THB 8.06 8.05
U.A.EDIRHAMAED 77.00 76.87
SAUDI RIYAL SAR 74.83 74.70
QATAR RIYAL* QAR 77.08 76.94
KUWAITI DINAR*KWD 912.40 910.78
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 280.7
GBP 357.8364
EUR 306.777
JPY 1.905