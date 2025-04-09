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Wednesday, April 9, 2025
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NBP Exchange Rates

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KARACHI, Apr 09 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD    280.90280.40
EURO EUR309.67309.12
JAPANESE YENJPY1.9327 1.9293
BRITISH POUND GBP360.30  359.66
SWISS FRANCCHF333.30 332.70
CANADIAN DOLLARCAD197.34          196.98
AUSTRALIAN DOLLARAUD167.97 167.67
SWEDISH KRONA SEK  28.35       28.30
NORWEGIAN KRONE NOK  25.80  25.75
DANISH KRONE DKK  41.48   41.40
NEWZEALAND DOLLAR* NZD           155.54            155.27
SINGAPORE DOLLARSGD           207.92  207.55
HONGKONG DOLLAR HKD             36.18     36.11
KOREAN WON*KRW           0.1891 0.1888
CHINESE YUANCNY             38.19  38.13
MALAYSIAN RINGGIT*MYR      62.45  62.34
THAI BAHT*THB          8.06     8.05
U.A.EDIRHAMAED      77.00  76.87
SAUDI RIYAL SAR     74.83  74.70
QATAR RIYAL* QAR            77.08   76.94
KUWAITI DINAR*KWD    912.40 910.78
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 280.7
GBP 357.8364
EUR 306.777
JPY     1.905
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