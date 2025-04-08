NBP Exchange Rates

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KARACHI, Apr 08 (APP):Treasury Management Division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 280.95 280.45
EURO EUR 308.10 307.55
JAPANESE YEN JPY 1.9054 1.9020
BRITISH POUND GBP 359.11 358.47
SWISS FRANC CHF 327.98 327.40
CANADIAN DOLLAR CAD 198.28 197.93
AUSTRALIAN DOLLAR AUD 169.27 168.97
SWEDISH KRONA SEK 28.25 28.20
NORWEGIAN KRONE NOK 25.80 25.76
DANISH KRONE DKK 41.26 41.19
NEWZEALAND DOLLAR* NZD 156.65 156.38
SINGAPORE DOLLAR SGD 208.35 207.98
HONGKONG DOLLAR HKD 36.15 36.09
KOREAN WON* KRW 0.1912 0.1908
CHINESE YUAN CNY 38.43 38.37
MALAYSIAN RINGGIT* MYR 62.71 62.60
THAI BAHT* THB 8.12 8.11
U.A.EDIRHAM AED 77.02 76.89
SAUDI RIYAL SAR 74.83 74.70
QATAR RIYAL* QAR 77.35 77.21
KUWAITI DINAR* KWD 912.32 910.70
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 280.5377
GBP 362.1461
EUR 309.1525
JPY 1.9236