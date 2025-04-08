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Tuesday, April 8, 2025
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NBP Exchange Rates

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KARACHI, Apr 08 (APP):Treasury Management Division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday issued the following exchange rates.
CURRENCY                        SYMBOL TT                    Selling TT                          Buying
US DOLLAR                           USD                             280.95                           280.45
EURO                                    EUR                            308.10                           307.55
JAPANESE YEN                        JPY                            1.9054                            1.9020
BRITISH POUND                    GBP                             359.11                            358.47
SWISS FRANC                       CHF                             327.98                            327.40
CANADIAN DOLLAR                CAD                             198.28                           197.93
AUSTRALIAN DOLLAR             AUD                             169.27                            168.97
SWEDISH KRONA                   SEK                               28.25                            28.20
NORWEGIAN KRONE              NOK                               25.80                            25.76
DANISH KRONE                     DKK                               41.26                            41.19
NEWZEALAND DOLLAR*         NZD                              156.65                          156.38
SINGAPORE DOLLAR              SGD                              208.35                          207.98
HONGKONG DOLLAR              HKD                                36.15                          36.09
KOREAN WON*                     KRW                              0.1912                           0.1908
CHINESE YUAN                     CNY                                38.43                             38.37
MALAYSIAN RINGGIT*           MYR                               62.71                             62.60
THAI BAHT*                         THB                                 8.12                              8.11
U.A.EDIRHAM                       AED                                77.02                            76.89
SAUDI RIYAL                        SAR                                74.83                            74.70
QATAR RIYAL*                      QAR                                77.35                            77.21
KUWAITI DINAR*                 KWD                              912.32                           910.70
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD       280.5377
GBP       362.1461
EUR       309.1525
JPY         1.9236
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