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Friday, April 4, 2025
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NBP Exchange Rates

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KARACHI, Apr 04 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday the following exchange rates.
CURRENCY                 SYMBOL TT            Selling TT                              Buying
US DOLLAR                    USD                    281.05                                280.55
EURO                              EUR                   311.66                                311.10
JAPANESE YEN              JPY                       1.9288                                 1.9254
BRITISH POUND             GBP                     368.15                                 367.50
SWISS FRANC               CHF                       329.28                                 328.69
CANADIAN DOLLAR       CAD                      199.45                                   199.09
AUSTRALIAN DOLLAR   AUD                       175.32                                  175.00
SWEDISH KRONA         SEK                         28.93                                    28.88
NORWEGIAN KRONE    NOK                         27.16                                    27.11
DANISH KRONE             DKK                       41.77                                    41.69
NEWZEALAND DOLLAR *NZD                     160.76                                  160.48
SINGAPORE DOLLAR     SGD                      211.04                                   210.66
HONGKONG DOLLAR      HKD                      36.14                                    36.08
KOREAN WON                 *KRW                 0.1956                                   0.1952
CHINESE YUAN                CNY                    38.93                                    38.86
MALAYSIAN RINGGIT      *MYR                    63.64                                    63.52
THAI BAHT                        *THB                   8.25                                    8.24
U.A.EDIRHAM                     AED                   77.05                                   76.91
SAUDI RIYAL                      SAR                   74.93                                   74.80
QATAR RIYAL                    *QAR                   77.12                                   76.98
KUWAITI DINAR                 *KWD              911.79                                  910.17
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD                 280.5204
GBP                 368.4915
EUR                 307.815
JPY                  1.9048
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