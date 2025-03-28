NBP Exchange Rates

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KARACHI, Mar 28 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 280.60 280.10
EURO EUR 302.84 302.30
JAPANESE YEN JPY 1.8612 1.8579
BRITISH POUND GBP 363.29 362.65
SWISS FRANC CHF 318.00 317.44
CANADIAN DOLLAR CAD 196.06 195.71
AUSTRALIAN DOLLAR AUD 176.29 175.98
SWEDISH KRONA SEK 28.20 28.15
NORWEGIAN KRONE NOK 26.75 26.70
DANISH KRONE DKK 40.59 40.52
NEWZEALAND DOLLAR* NZD 160.37 160.08
SINGAPORE DOLLAR SGD 209.26 208.88
HONGKONG DOLLAR HKD 36.08 36.02
KOREAN WON* KRW 0.1913 0.1909
CHINESE YUAN CNY 38.74 38.67
MALAYSIAN RINGGIT* MYR 63.33 63.22
THAI BAHT* THB 8.27 8.25
U.A.EDIRHAM AED 76.92 76.78
SAUDI RIYAL SAR 74.81 74.68
QATAR RIYAL* QAR 76.99 76.86
KUWAITI DINAR* KWD 910.71 909.09
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 280.1846
GBP 361.7183
EUR 301.5626
JPY 1.8611