NBP Exchange Rates

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Friday, March 28, 2025
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KARACHI, Mar 28 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday the following exchange rates.
CURRENCY                          SYMBOL                    TT Selling                       TT Buying
US DOLLAR                            USD                           280.60                        280.10
EURO                                     EUR                           302.84                       302.30
JAPANESE YEN                        JPY                             1.8612                       1.8579
BRITISH POUND                     GBP                             363.29                       362.65
SWISS FRANC                        CHF                              318.00                      317.44
CANADIAN DOLLAR                 CAD                             196.06                      195.71
AUSTRALIAN DOLLAR              AUD                             176.29                      175.98
SWEDISH KRONA                    SEK                                28.20                     28.15
NORWEGIAN KRONE               NOK                                26.75                     26.70
DANISH KRONE                      DKK                                40.59                     40.52
NEWZEALAND DOLLAR*           NZD                              160.37                   160.08
SINGAPORE DOLLAR                SGD                              209.26                   208.88
HONGKONG DOLLAR                HKD                               36.08                    36.02
KOREAN WON*                       KRW                              0.1913                  0.1909
CHINESE YUAN                        CNY                                38.74                  38.67
MALAYSIAN RINGGIT*              MYR                                63.33                   63.22
THAI BAHT*                            THB                                  8.27                    8.25
U.A.EDIRHAM                          AED                                76.92                     76.78
SAUDI RIYAL                           SAR                                 74.81                    74.68
QATAR RIYAL*                         QAR                                76.99                    76.86
KUWAITI DINAR*                     KWD                              910.71                  909.09
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD                   280.1846
GBP                   361.7183
EUR                   301.5626
JPY                      1.8611
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