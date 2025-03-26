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Wednesday, March 26, 2025
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NBP Exchange Rates

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KARACHI, Mar 26 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday issued the following exchange rates.
CURRENCY                             SYMBOL TT               Selling TT                              Buying
US DOLLAR                                USD                        280.80                              280.30
EURO                                         EUR                        303.01                              302.47
JAPANESE YEN                            JPY                         1.8669                              1.8636
BRITISH POUND                          GBP                       363.35                              362.70
SWISS FRANC                             CHF                       317.85                              317.28
CANADIAN DOLLAR                     CAD                       196.74                              196.39
AUSTRALIAN DOLLAR                  AUD                       177.13                              176.81
SWEDISH KRONA                        SEK                          28.11                             28.06
NORWEGIAN KRONE                    NOK                         26.72                              26.67
DANISH KRONE                           DKK                         40.61                              40.54
NEWZEALAND DOLLAR*               NZD                        161.36                            161.07
SINGAPORE DOLLAR                    SGD                        209.91                            209.54
HONGKONG DOLLAR                   HKD                          38.12                             36.05
KOREAN WON*                          KRW                         0.1917                             0.1913
CHINESE YUAN                          CNY                            38.76                             38.70
MALAYSIAN RINGGIT*                MYR                            63.46                            63.35
THAI BAHT*                              THB                               8.27                            8.26
U.A.EDIRHAM                            AED                             76.98                            76.84
SAUDI RIYAL                             SAR                             74.85                            74.72
QATAR RIYAL*                           QAR                             77.05                           76.91
KUWAITI DINAR*                      KWD                           911.21                          909.59
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 280.343
GBP 361.8388
EUR 302.4621
JPY     1.8597
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