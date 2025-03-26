NBP Exchange Rates

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KARACHI, Mar 26 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 280.80 280.30
EURO EUR 303.01 302.47
JAPANESE YEN JPY 1.8669 1.8636
BRITISH POUND GBP 363.35 362.70
SWISS FRANC CHF 317.85 317.28
CANADIAN DOLLAR CAD 196.74 196.39
AUSTRALIAN DOLLAR AUD 177.13 176.81
SWEDISH KRONA SEK 28.11 28.06
NORWEGIAN KRONE NOK 26.72 26.67
DANISH KRONE DKK 40.61 40.54
NEWZEALAND DOLLAR* NZD 161.36 161.07
SINGAPORE DOLLAR SGD 209.91 209.54
HONGKONG DOLLAR HKD 38.12 36.05
KOREAN WON* KRW 0.1917 0.1913
CHINESE YUAN CNY 38.76 38.70
MALAYSIAN RINGGIT* MYR 63.46 63.35
THAI BAHT* THB 8.27 8.26
U.A.EDIRHAM AED 76.98 76.84
SAUDI RIYAL SAR 74.85 74.72
QATAR RIYAL* QAR 77.05 76.91
KUWAITI DINAR* KWD 911.21 909.59
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 280.343
GBP 361.8388
EUR 302.4621
JPY 1.8597