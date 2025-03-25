NBP Exchange Rates

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KARACHI, Mar 25 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 280.75 280.25
EURO EUR 303.23 302.69
JAPANESE YENJPY 1.8628 1.8595
BRITISH POUND GBP 362.61 361.96
SWISS FRANC CHF 317.99 317.42
CANADIAN DOLLAR CAD 196.08 195.73
AUSTRALIAN DOLLAR AUD 176.47 176.15
SWEDISH KRONA SEK 27.95 27.90
NORWEGIAN KRONE NOK 26.69 26.64
DANISH KRONE DKK 40.65 40.58
NEWZEALAND DOLLAR* NZD 160.60 160.32
SINGAPORE DOLLAR SGD 209.75 209.38
HONGKONG DOLLAR HKD 36.11 36.05
KOREAN WON* KRW 0.1910 0.1907
CHINESE YUAN CNY 38.79 38.72
MALAYSIAN RINGGIT* MYR 63.27 63.16
THAI BAHT* THB 8.26 8.24
U.A.EDIRHAM AED 76.96 76.83
SAUDI RIYAL SAR 74.84 74.71
QATAR RIYAL* QAR 77.03 76.90
KUWAITI DINAR* KWD 910.93 909.31
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 280.3445
GBP 363.0742
EUR 303.9776
JPY 1.8732