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Tuesday, March 25, 2025
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NBP Exchange Rates

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KARACHI, Mar 25 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday the following exchange rates.
CURRENCY                   SYMBOL TT                                Selling TT                        Buying
US DOLLAR                     USD                                         280.75                          280.25
EURO                             EUR                                          303.23                          302.69
JAPANESE                      YENJPY                                      1.8628                         1.8595
BRITISH POUND              GBP                                          362.61                         361.96
SWISS FRANC                 CHF                                          317.99                         317.42
CANADIAN DOLLAR         CAD                                          196.08                        195.73
AUSTRALIAN DOLLAR      AUD                                          176.47                        176.15
SWEDISH KRONA            SEK                                           27.95                         27.90
NORWEGIAN KRONE       NOK                                           26.69                         26.64
DANISH KRONE              DKK                                           40.65                        40.58
NEWZEALAND DOLLAR* NZD                                          160.60                        160.32
SINGAPORE DOLLAR      SGD                                          209.75                        209.38
HONGKONG DOLLAR      HKD                                           36.11                         36.05
KOREAN WON*             KRW                                          0.1910                        0.1907
CHINESE YUAN             CNY                                            38.79                         38.72
MALAYSIAN RINGGIT*  MYR                                             63.27                        63.16
THAI BAHT*                THB                                               8.26                         8.24
U.A.EDIRHAM              AED                                              76.96                        76.83
SAUDI RIYAL               SAR                                              74.84                        74.71
QATAR RIYAL*            QAR                                               77.03                        76.90
KUWAITI DINAR*       KWD                                             910.93                      909.31
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 280.3445
GBP 363.0742
EUR 303.9776
JPY    1.8732
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