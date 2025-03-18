NBP Exchange Rates

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KARACHI, Mar 18 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 280.55 280.05
EURO EUR 306.03 305.49
JAPANESE YEN JPY 1.8741 1.8708
BRITISH POUND GBP 364.00 363.35
SWISS FRANC CHF 318.42 317.86
CANADIAN DOLLAR CAD 196.13 195.78
AUSTRALIAN DOLLAR AUD 178.69 178.37
SWEDISH KRONA SEK 27.89 27.84
NORWEGIAN KRONE NOK 26.59 26.54
DANISH KRONE DKK 41.02 40.95
NEWZEALAND DOLLAR* NZD 163.14 162.85
SINGAPORE DOLLAR SGD 210.58 210.21
HONGKONG DOLLAR HKD 36.11 36.04
KOREAN WON* KRW 0.1936 0.1933
CHINESE YUAN CNY 38.93 38.86
MALAYSIAN RINGGIT* MYR 63.17 63.06
THAI BAHT* THB 8.36 8.34
U.A.EDIRHAM AED 76.92 76.78
SAUDI RIYAL SAR 74.83 74.69
QATAR RIYAL* QAR 76.99 76.85
KUWAITI DINAR* KWD 911.47 909.85
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 280.1377
GBP 362.3861
EUR 304.7057
JPY 1.882