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Tuesday, March 18, 2025
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NBP Exchange Rates

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KARACHI, Mar 18 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday the following exchange rates.
CURRENCY                    SYMBOL                  TT Selling                              TT Buying
US DOLLAR                      USD                       280.55                                  280.05
EURO                              EUR                        306.03                                  305.49
JAPANESE YEN                 JPY                          1.8741                                 1.8708
BRITISH POUND              GBP                         364.00                                 363.35
SWISS FRANC                 CHF                          318.42                                 317.86
CANADIAN DOLLAR         CAD                         196.13                                  195.78
AUSTRALIAN DOLLAR     AUD                          178.69                                  178.37
SWEDISH KRONA            SEK                           27.89                                   27.84
NORWEGIAN KRONE       NOK                           26.59                                  26.54
DANISH KRONE             DKK                            41.02                                  40.95
NEWZEALAND DOLLAR* NZD                            163.14                               162.85
SINGAPORE DOLLAR      SGD                            210.58                                210.21
HONGKONG DOLLAR      HKD                             36.11                                 36.04
KOREAN WON*             KRW                           0.1936                                  0.1933
CHINESE YUAN             CNY                              38.93                                 38.86
MALAYSIAN RINGGIT*   MYR                             63.17                                  63.06
THAI BAHT*                  THB                              8.36                                   8.34
U.A.EDIRHAM               AED                             76.92                                 76.78
SAUDI RIYAL                SAR                             74.83                                 74.69
QATAR RIYAL*              QAR                            76.99                                  76.85
KUWAITI DINAR*         KWD                          911.47                                  909.85
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 280.1377
GBP 362.3861
EUR 304.7057
JPY     1.882
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