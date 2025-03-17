NBP Exchange Rates

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KARACHI, Mar 17 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Monday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 280.60 280.10
EURO EUR 305.36 304.82
JAPANESE YEN JPY 1.8879 1.8845
BRITISH POUND GBP 363.01 362.36
SWISS FRANC CHF 317.37 316.81
CANADIAN DOLLAR CAD 195.20 194.85
AUSTRALIAN DOLLAR AUD 177.55 177.23
SWEDISH KRONA SEK 27.85 27.81
NORWEGIAN KRONE NOK 26.38 26.33
DANISH KRONE DKK 40.93 40.86
NEWZEALAND DOLLAR* NZD 161.57 161.28
SINGAPORE DOLLAR SGD 210.40 210.02
HONGKONG DOLLAR HKD 36.10 36.04
KOREAN WON* KRW 0.1939 0.1936
CHINESE YUAN CNY 38.92 38.85
MALAYSIAN RINGGIT* MYR 63.12 63.01
THAI BAHT* THB 8.33 8.32
U.A.EDIRHAM AED 76.93 76.80
SAUDI RIYAL SAR 74.84 74.71
QATAR RIYAL* QAR 77.00 76.87
KUWAITI DINAR* KWD 911.63 910.01
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 280.1806
GBP 362.1334
EUR 303.5757
JPY 1.8827