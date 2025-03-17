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Monday, March 17, 2025
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NBP Exchange Rates

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KARACHI, Mar 17 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Monday the following exchange rates.
CURRENCY                       SYMBOL                  TT Selling                             TT Buying
US DOLLAR                          USD                      280.60                                280.10
EURO                                   EUR                      305.36                                304.82
JAPANESE YEN                      JPY                       1.8879                                1.8845
BRITISH POUND                   GBP                       363.01                                362.36
SWISS FRANC                      CHF                       317.37                                 316.81
CANADIAN DOLLAR              CAD                       195.20                                  194.85
AUSTRALIAN DOLLAR           AUD                       177.55                                  177.23
SWEDISH KRONA                 SEK                         27.85                                  27.81
NORWEGIAN KRONE            NOK                         26.38                                  26.33
DANISH KRONE                   DKK                         40.93                                  40.86
NEWZEALAND DOLLAR*        NZD                        161.57                               161.28
SINGAPORE DOLLAR             SGD                       210.40                                210.02
HONGKONG DOLLAR             HKD                        36.10                                   36.04
KOREAN WON*                     KRW                     0.1939                                  0.1936
CHINESE YUAN                     CNY                        38.92                                  38.85
MALAYSIAN RINGGIT*           MYR                        63.12                                   63.01
THAI BAHT*                          THB                         8.33                                    8.32
U.A.EDIRHAM                        AED                       76.93                                   76.80
SAUDI RIYAL                         SAR                       74.84                                   74.71
QATAR RIYAL*                       QAR                       77.00                                   76.87
KUWAITI DINAR*                  KWD                     911.63                                910.01
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD        280.1806
GBP        362.1334
EUR        303.5757
JPY         1.8827
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