NBP Exchange Rates

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KARACHI, Mar 07 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday the following exchange rates.
CURRENCY                       SYMBOL                 TT Selling                              TT Buying
US DOLLAR                          USD                     280.20                                  279.70
EURO                                  EUR                     302.79                                  302.25
JAPANESE YEN                     JPY                      1.8989                                   1.8955
BRITISH POUND                 GBP                      361.02                                   360.38
SWISS FRANC                    CHF                      317.63                                   317.06
CANADIAN DOLLAR            CAD                        195.81                                 195.46
AUSTRALIAN DOLLAR         AUD                        176.57                                 176.26
SWEDISH KRONA               SEK                       27.72                                    27.67
NORWEGIAN KRONE           NOK                       25.75                                   25.70
DANISH KRONE                  DKK                       40.59                                  40.52
NEWZEALAND DOLLAR*      NZD                     160.26                                  159.97
SINGAPORE DOLLAR           SGD                     210.17                                 209.79
HONGKONG DOLLAR           HKD                      36.05                                  35.98
KOREAN WON*                   KRW                    0.1938                                  0.1935
CHINESE YUAN                   CNY                     38.83                                     38.76
MALAYSIAN RINGGIT*        MYR                      63.29                                    63.18
THAI BAHT*                      THB                         8.31                                   8.29
U.A.EDIRHAM                   AED                        76.83                                   76.69
SAUDI RIYAL                    SAR                         74.72                                  74.59
QATAR RIYAL*                  QAR                        76.89                                  76.76
KUWAITI DINAR*             KWD                       910.15                                 908.53
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 279.781
GBP 360.9455
EUR 302.0236
JPY     1.8856
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