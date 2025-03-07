NBP Exchange Rates

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KARACHI, Mar 07 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 280.20 279.70
EURO EUR 302.79 302.25
JAPANESE YEN JPY 1.8989 1.8955
BRITISH POUND GBP 361.02 360.38
SWISS FRANC CHF 317.63 317.06
CANADIAN DOLLAR CAD 195.81 195.46
AUSTRALIAN DOLLAR AUD 176.57 176.26
SWEDISH KRONA SEK 27.72 27.67
NORWEGIAN KRONE NOK 25.75 25.70
DANISH KRONE DKK 40.59 40.52
NEWZEALAND DOLLAR* NZD 160.26 159.97
SINGAPORE DOLLAR SGD 210.17 209.79
HONGKONG DOLLAR HKD 36.05 35.98
KOREAN WON* KRW 0.1938 0.1935
CHINESE YUAN CNY 38.83 38.76
MALAYSIAN RINGGIT* MYR 63.29 63.18
THAI BAHT* THB 8.31 8.29
U.A.EDIRHAM AED 76.83 76.69
SAUDI RIYAL SAR 74.72 74.59
QATAR RIYAL* QAR 76.89 76.76
KUWAITI DINAR* KWD 910.15 908.53
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 279.781
GBP 360.9455
EUR 302.0236
JPY 1.8856