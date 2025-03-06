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Thursday, March 6, 2025
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NBP Exchange Rates

NBP
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KARACHI, Mar 06 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday the following exchange rates.
CURRENCY                 SYMBOL                     TT Selling                             TT Buying
US DOLLAR                   USD                           280.25                               279.75
EURO                             EUR                          302.31                              301.77
JAPANESE                     YENJPY                      1.8778                              1.8745
BRITISH POUND            GBP                          361.09                              360.45
SWISS FRANC               CHF                          313.99                              313.43
CANADIAN DOLLAR       CAD                           195.58                            195.23
AUSTRALIAN DOLLAR    AUD                           177.64                           177.32
SWEDISH KRONA          SEK                             27.64                             27.59
NORWEGIAN KRONE     NOK                             25.68                            25.63
DANISH KRONE              DKK                           40.53                            40.46
NEWZEALAND DOLLAR* NZD                          160.59                            160.30
SINGAPORE DOLLAR    SGD                            210.29                             209.91
HONGKONG DOLLAR     HKD                             36.06                             36.00
KOREAN WON              *KRW                          0.1945                            0.1942
CHINESE YUAN              CNY                            38.84                              38.77
MALAYSIAN RINGGIT   *MYR                             63.33                             63.22
THAI BAHT                     *THB                           8.34                                 8.32
U.A.EDIRHAM                AED                             76.84                             76.70
SAUDI RIYAL                 SAR                             74.74                             74.61
QATAR RIYAL             * QAR                             76.91                              76.77
KUWAITI DINAR            *KWD                        909.75                             908.13
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD        279.8377
GBP        358.584
EUR        298.2792
JPY        1.8728
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