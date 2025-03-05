NBP Exchange Rates

- Advertisement -
KARACHI, Mar 05 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 279.70 279.20
EURO EUR 297.08 296.55
JAPANESE YEN JPY 1.8665 1.8632
BRITISH POUND GBP 357.77 357.13
SWISS FRANC CHF 314.15 313.58
CANADIAN DOLLAR CAD 193.94 193.60
AUSTRALIAN DOLLAR AUD 174.93 174.61
SWEDISH KRONA SEK 26.95 26.90
NORWEGIAN KRONE NOK 25.17 25.12
DANISH KRONE DKK 39.83 39.76
NEWZEALAND DOLLAR * NZD 158.12 157.84
SINGAPORE DOLLAR SGD 208.82 208.45
HONGKONG DOLLAR HKD 36.12 36.06
KOREAN WON* KRW 0.1920 0.1916
CHINESE YUAN CNY 38.89 38.82
MALAYSIAN RINGGIT* MYR 62.92 62.81
THAI BAHT* THB 8.29 8.27
U.A.EDIRHAM AED 76.69 76.55
SAUDI RIYAL SAR 74.58 74.45
QATAR RIYAL* QAR 76.76 76.62
KUWAITI DINAR* KWD 907.17 905.55
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 279.6377
GBP 352.1197
EUR 290.8232
JPY 1.8587