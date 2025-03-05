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NBP Exchange Rates

NBP
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KARACHI, Mar 05 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday issued the following exchange rates.
CURRENCY                   SYMBOL                     TT Selling                         TT Buying
US DOLLAR                    USD                            279.70                           279.20
EURO                             EUR                            297.08                           296.55
JAPANESE YEN                JPY                             1.8665                           1.8632
BRITISH POUND            GBP                              357.77                           357.13
SWISS FRANC               CHF                              314.15                          313.58
CANADIAN DOLLAR        CAD                              193.94                         193.60
AUSTRALIAN DOLLAR     AUD                             174.93                         174.61
SWEDISH KRONA           SEK                               26.95                          26.90
NORWEGIAN KRONE       NOK                               25.17                         25.12
DANISH KRONE              DKK                               39.83                         39.76
NEWZEALAND DOLLAR  * NZD                             158.12                       157.84
SINGAPORE DOLLAR        SGD                             208.82                       208.45
HONGKONG DOLLAR        HKD                               36.12                       36.06
KOREAN WON*               KRW                              0.1920                     0.1916
CHINESE YUAN               CNY                                38.89                      38.82
MALAYSIAN RINGGIT*    MYR                                62.92                         62.81
THAI BAHT*                   THB                                 8.29                          8.27
U.A.EDIRHAM                 AED                              76.69                         76.55
SAUDI RIYAL                 SAR                               74.58                          74.45
QATAR RIYAL*               QAR                               76.76                         76.62
KUWAITI DINAR*          KWD                             907.17                        905.55
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD        279.6377
GBP         352.1197
EUR        290.8232
JPY           1.8587
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