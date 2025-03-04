NBP Exchange Rates

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KARACHI, Mar 04 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Monday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 280.05 279.55
EURO EUR 293.47 292.95
JAPANESE YEN JPY 1.8790 1.8756
BRITISH POUND GBP 355.37 354.74
SWISS FRANC CHF 312.49 311.93
CANADIAN DOLLAR CAD 193.10 192.76
AUSTRALIAN DOLLAR AUD 173.69 173.38
SWEDISH KRONA SEK 26.73 26.68
NORWEGIAN KRONE NOK 24.98 24.93
DANISH KRONE DKK 39.35 39.28
NEWZEALAND DOLLAR* NZD 156.97 156.69
SINGAPORE DOLLAR SGD 208.05 207.68
HONGKONG DOLLAR HKD 36.02 35.95
KOREAN WON* KRW 0.1919 0.1916
CHINESE YUAN CNY 38.60 38.53
MALAYSIAN RINGGIT* MYR 62.72 62.61
THAI BAHT* THB 8.25 8.23
U.A.EDIRHAM AED 76.79 76.65
SAUDI RIYAL SAR 74.67 74.54
QATAR RIYAL* QAR 76.85 76.72
KUWAITI DINAR* KWD 908.93 907.31
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 279.6377
GBP 352.1197
EUR 290.8232
JPY 1.8587