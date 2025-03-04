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Tuesday, March 4, 2025
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NBP Exchange Rates

NBP
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KARACHI, Mar 04 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Monday the following exchange rates.
CURRENCY                           SYMBOL                TT Selling                            TT Buying
US DOLLAR                              USD                   280.05                                279.55
EURO                                      EUR                    293.47                                292.95
JAPANESE YEN                         JPY                    1.8790                                 1.8756
BRITISH POUND                      GBP                   355.37                                  354.74
SWISS FRANC                         CHF                   312.49                                   311.93
CANADIAN DOLLAR                  CAD                  193.10                                   192.76
AUSTRALIAN DOLLAR               AUD                  173.69                                   173.38
SWEDISH KRONA                     SEK                    26.73                                     26.68
NORWEGIAN KRONE                NOK                    24.98                                    24.93
DANISH KRONE                       DKK                     39.35                                  39.28
NEWZEALAND DOLLAR*           NZD                     156.97                              156.69
SINGAPORE DOLLAR                SGD                    208.05                               207.68
HONGKONG DOLLAR                HKD                     36.02                                35.95
KOREAN WON*                       KRW                     0.1919                              0.1916
CHINESE YUAN                         CNY                      38.60                              38.53
MALAYSIAN RINGGIT*             MYR                      62.72                               62.61
THAI BAHT*                             THB                     8.25                                  8.23
U.A.EDIRHAM                           AED                   76.79                                76.65
SAUDI RIYAL                           SAR                     74.67                               74.54
QATAR RIYAL*                         QAR                    76.85                               76.72
KUWAITI DINAR*                     KWD                 908.93                              907.31
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 279.6377
GBP 352.1197
EUR 290.8232
JPY     1.8587
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