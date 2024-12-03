NBP Exchange Rates

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KARACHI, Dec 03 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Monday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 278.45 277.95
EURO EUR 291.99 291.46
JAPANESE YEN JPY 1.8541 1.8508
BRITISH POUND GBP 352.09 351.45
SWISS FRANC CHF 313.38 312.82
CANADIAN DOLLAR CAD 198.16 197.81
AUSTRALIAN DOLLAR AUD 180.06 179.74
SWEDISH KRONA SEK 25.29 25.24
NORWEGIAN KRONE NOK 25.05 25.00
DANISH KRONE DKK 39.15 39.08
NEWZEALAND DOLLAR NZD 163.62 163.32
SINGAPORE DOLLAR SGD 206.70 206.33
HONGKONG DOLLAR HKD 35.78 35.71
KOREAN WON KRW 0.1985 0.1982
CHINESE YUAN CNY 38.14 38.07
MALAYSIAN RINGGIT MYR 62.32 62.21
THAI BAHT THB 8.08 8.07
U.A.EDIRHAM AED 75.81 75.68
SAUDI RIYAL SAR 74.12 73.99
QATAR RIYAL QAR 76.62 76.48
KUWAITI DINAR KWD 906.29 904.67
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 277.9471
GBP 352.6037
EUR 291.9556
JPY 1.8501
SETTLEMENT DATE: 05-12-2024
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