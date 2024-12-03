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Tuesday, December 3, 2024
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NBP Exchange Rates

NBP - Exchange rates
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KARACHI, Dec 03 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Monday the following exchange rates.
CURRENCY                                        SYMBOL           TT Selling          TT Buying
US DOLLAR                                          USD                278.45              277.95
EURO                                                   EUR                291.99              291.46
JAPANESE YEN                                      JPY                 1.8541              1.8508
BRITISH POUND                                   GBP                 352.09              351.45
SWISS FRANC                                      CHF                 313.38              312.82
CANADIAN DOLLAR                              CAD                 198.16              197.81
AUSTRALIAN DOLLAR                           AUD                 180.06              179.74
SWEDISH KRONA                                 SEK                  25.29                25.24
NORWEGIAN KRONE                             NOK                 25.05                25.00
DANISH KRONE                                    DKK                 39.15                39.08
NEWZEALAND DOLLAR                          NZD                163.62              163.32
SINGAPORE DOLLAR                             SGD                206.70              206.33
HONGKONG DOLLAR                             HKD                 35.78                35.71
KOREAN WON                                      KRW                0.1985              0.1982
CHINESE YUAN                                     CNY                 38.14                38.07
MALAYSIAN RINGGIT                             MYR                 62.32                62.21
THAI BAHT                                           THB                   8.08                  8.07
U.A.EDIRHAM                                        AED                 75.81                75.68
SAUDI RIYAL                                         SAR                 74.12                73.99
QATAR RIYAL                                         QAR                 76.62                76.48
KUWAITI DINAR                                     KWD               906.29              904.67
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 277.9471
GBP 352.6037
EUR 291.9556
JPY    1.8501
SETTLEMENT DATE: 05-12-2024
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