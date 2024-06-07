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NBP Exchange Rates

NBP
KARACHI, Jun 07 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 278.65 278.15
EURO EUR 304.02            303.48
JAPANESE YEN JPY 1.7888 1.7856
BRITISH POUND GBP 356.24 355.60
SWISS FRANC CHF 312.90 312.34
CANADIAN DOLLAR CAD 203.80  203.43
AUSTRALIAN DOLAR AUD 185.82 185.48
SWEDISH KRONA SEK   26.95   26.90
NORWEGIAN KRONE NOK   26.39   26.34
DANISH KRONE DKK   40.68   40.61
NEWZEALAND DOLLAR NZD 172.66  172.35
SINGAPORE DOLLAR SGD 207.04  206.67
HONGKONG DOLLAR HKD   35.80    35.74
KOREAN WON KRW 0.2035             0.2031
CHINESE YUAN CNY   38.76    38.69
MALAYSIAN RINGGIT                 MYR   59.35      59.25
THAI BAHT THB     7.37        7.23
U.E.A DIRHAM AED   76.37               76.23
SAUDI RIYAL SAR   74.27      74.14
QATAR RIYAL QAR   76.44    76.30
KUWAITI DINAR KWD 909.25   907.62
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 278.2903
GBP 355.6828
EUR 302.5572
JPY 1.7798
SETTLEMENT DATE: 11-06-2024

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