NBP Exchange Rates

NBP
KARACHI, Jun 04 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Monday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 278.60 278.10
EURO EUR 304.28            303.74
JAPANESE YEN JPY 1.7807 1.7775
BRITISH POUND GBP 356.70 356.06
SWISS FRANC CHF 310.85 310.29
CANADIAN DOLLAR CAD 204.19  203.82
AUSTRALIAN DOLAR AUD 186.04 185.70
SWEDISH KRONA SEK   26.87   26.83
NORWEGIAN KRONE NOK   26.65   26.60
DANISH KRONE DKK   40.72   40.65
NEWZEALAND DOLLAR NZD 172.34  172.03
SINGAPORE DOLLAR SGD 206.81  206.44
HONGKONG DOLLAR HKD   35.75    35.69
KOREAN WON KRW 0.2027             0.2023
CHINESE YUAN CNY   38.74    38.67
MALAYSIAN RINGGIT                 MYR   59.35      59.25
THAI BAHT THB     7.61        7.56
U.E.A DIRHAM AED   76.34               76.21
SAUDI RIYAL SAR   74.25      74.11
QATAR RIYAL QAR   76.41    76.27
KUWAITI DINAR KWD 908.45   906.82
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 278.2409
GBP 353.6442
EUR 301.5296
JPY 1.7708
SETTLEMENT DATE: 06-06-2024

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